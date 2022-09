[Série A] Mobilité électrique : Bump lève 180 millions d’euros auprès de DIF Capital Partners

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

L’année 2022 semble prolifique pour les acteurs de la mobilité électrique spécialisés dans les bornes de recharge. Après Zeplug et Electra, qui ont respectivement levé 240 millions d’euros ce mois-ci et 160 millions d’euros en juin dernier, Bump annonce un tour de table en série A de 180 millions d’euros réalisé auprès de DIF Capital Partners. Ce financement doit permettre à la startup d’accélérer son développement en France et en Europe.

Lancé en 2021 par François Oudot (ex- Alan et Sigfox) et François Paradis (ex- Vinci Energies), Bump déploie deux types d’offres : des bornes de recharge payées au kWh consommé au sein des sociétés, et des stations de recharge rapides en milieu urbain accessibles à tous sur des parkings publics, supermarchés, centres commerciaux, retailers et restaurants. La startup compte parmi ses clients des acteurs comme la plateforme de VTC Bolt, Zity pour la location de véhicules, des services de livraison du dernier kilomètre comme StarService ou TopChrono, ou encore Prologis et SEGRO pour les parcs d’activités et hubs logistiques.

Un marché convoité par des géants de l’énergie

Aujourd’hui, de nombreux acteurs se lancent sur le marché des véhicules électriques. La concurrence vient également de grandes entreprises de l’énergie comme TotalEnergies ou Shell, qui tendent également à proposer des solutions de recharge pour les véhicules électriques. « Là où nous sommes assez uniques, c’est sur notre offre dédiée aux entreprises et professionnels », explique François Oudot, CEO de Bump. « Nous avons peu de concurrents sur ce business model, car nous finançons l’installation des bornes et nous sommes rémunérés à l’usage, ce qui permet d’aligner nos intérêts avec nos clients ».

Bump a déjà construit 300 points de charge et a sécurisé la construction de 2 000 points de charge d’ici fin 2023. L’entreprise ambitionne de recruter une centaine de personnes et de consolider sa position en France et en Europe.

Retrouvez l’interview complète de François Oudot, co-fondateur et CEO de Bump :