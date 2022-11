Fintecture, une plateforme de paiement B2B nouvelle génération, lève 26 millions d’euros auprès de nouveaux investisseurs dont Eurazeo, RTP Global, HEC Ventures, Allianz Trade, plusieurs Business Angels dont Olivier Pomel, fondateur et PDG de Datadog et Huey Lin, COO financier d’Affirm, membre du conseil d’administration de Crypto et PayU, ainsi que les investisseurs existants Target Global, Samaipata et Société Générale. Ce tour de table porte le financement total de l’entreprise à plus de 30 millions d’euros.

Fondée en 2017 par Tatiana Rozoum, Anjan Som, Reda Charai et Faysal Oudmine, la FinTech française tire profit de la «révolution de l’open banking», rendue possible par la deuxième directive européenne sur les services de paiement (DSP2). Entrée en vigueur en janvier 2018, celle-ci vise à moderniser les services de paiement, en obligeant les banques à rendre accessibles les données de leurs clients via des API, sous réserve de leur consentement, à des entreprises tierces.

Ce sont justement sur ces API que s’appuie Fintecture, qui a obtenu un agrément d’établissement de paiement dans les 30 pays de l’Espace économique européen (EEE), pour s’intégrer aux banques et ainsi contourner les frictions autour du paiement en ligne. En effet, cela permet de supprimer les intermédiaires pour créer un lien direct entre la banque et le marchand.

« Les paiements B2B avaient été laissés de côté en raison de leur grande complexité, ce qui a entraîné une prédominance de solutions papier et chronophages », explique Faysal Oudmine, CEO de Fintecture. « Pour aider les marchands à digitaliser entièrement leurs paiements B2B, nous avons dû repartir de zéro et créer de nouvelles méthodes à partir des premiers principes. Le parcours est très difficile, mais totalement gratifiant puisque nous avons vu nos commerçants économiser du temps et des coûts considérables, et augmenter leurs ventes en utilisant notre plateforme de transaction B2B. »