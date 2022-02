[Série C] Conteneurs intelligents: Traxens lève 23 millions d’euros et rachète son concurrent toulousain

Près de trois ans après son dernier tour de table de 20 millions d’euros en série C, le spécialiste français des conteneurs intelligents Traxens lève de nouveaux fonds, 23 millions d’euros, auprès de ses investisseurs historiques. La startup marseillaise, qui compte parmi ses actionnaires le conglomérat japonais spécialisé dans l’import-export Itochu Corporation, Bpifrance et Supernova Invest, accélère avec l’acquisition de son concurrent toulousain NEXT4.

Spécialisé dans le suivi de conteneurs, NEXT4 fournit des trackers amovibles et réutilisables, qui peuvent être apposés sur les conteneurs depuis le point départ jusqu’à la destination finale. Pour le secteur maritime, le conteneur intelligent permet de tracker en temps réel la marchandise susceptible de s’égarer ou de se détériorer pendant le transport. La startup fondée en 2018 fournit notamment Bolloré Logistics ou encore DB Schenker. Elle déploie en parallèle des trackers plus petits et polyvalents à destination des compagnies aériennes.

« U n portefeuille complet de solutions »

« L’intégration de NEXT4 au sein de notre entreprise augmente considérablement notre capacité à répondre aux besoins croissants de nos clients en matière de digitalisation de leurs processus commerciaux, tout en ajoutant la traçabilité du fret, la sécurité des cargaisons et l’intégrité des marchandises », commente David Marchand, PDG de Traxens. « Nous allons proposer au marché un portefeuille complet de solutions permettant à nos clients de choisir entre un tracker permanent ou amovible, une option unique. »

Basé à Marseille, Traxens s’est spécialisé dans la fourniture de services et de données à destination de l’industrie de la logistique, notamment sur le marché des conteneurs dry et réfrigérés (reefers). La solution IoT et big data de l’entreprise permet à ses clients issus de l’industrie de la logistique — parmi lesquels figure également le groupe chimique allemand BASF ou le port de Valence, en Espagne — d’optimiser leurs chaînes logistiques et de l’utilisation de leurs actifs via un accès à leurs données et leur traitement en temps quasi-réel.

Ce financement lui permettra d’élargir ses partenariats et son portefeuille de solutions, à mesure de son entrée sur de nouveaux marchés aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Asie. NEXT4, qui devient une filiale à part entière de Traxens, restera implanté à Toulouse. Cédric Rosemont reste PDG de NEXT4 et se voit confier le poste de Directeur du Marketing de Traxens.