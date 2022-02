[Série A] L’AssurTech Seyna lève 33 millions d’euros auprès d’Elaia et White Star Capital

En plein boom, le marché de l’AssurTech voit les startups se multiplier tandis que les financements pleuvent. C’est dans ce contexte que Seyna, une plateforme destinée aux courtiers d’assurance, vient de réaliser un tour de table de 33 millions d’euros auprès d’Elaia Partners et White Star Capital. La startup ambitionne de s’étendre en Europe.

Fondée en 2018, l’AssurTech revendique à ce jour 200 000 clients et annonce une croissance de 700% en 2021. Seyna fournit des produits d’assurance et des logiciels sur mesure aux courtiers et a créé une compagnie d’assurance agréée, ce qui lui permet de créer des produits d’assurance plus vite que le secteur.

Augmenter l’ensemble des fonctionnalités

« Il y a encore énormément à faire pour améliorer la vie des courtiers », commente Stephen Leguillon, CEO de Seyna. « Aujourd’hui, Seyna s’utilise dans 6 différents types d’assurances (qui vont des extensions de garanties aux loyers impayés), et nous étendons au fur et à mesure notre plateforme à d’autres types de risques. Cette année nous entrerons dans les verticales de l’assurance des évènements et dans les mutuelles ».

Seyna prévoit désormais d’augmenter l’ensemble des fonctionnalités logicielles proposées aux courtiers et de commencer à héberger des produits d’assurance d’autres porteurs de risques.

Retrouvez l’interview complète de Stephen Leguillon, CEO de Seyna :