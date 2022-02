[Série A] Silvr lève 130 millions d’euros pour son offre de financement des entreprises, alternative à la levée de fonds

Les besoins en financement des entreprises, startups et DNVB se font de plus en plus importants à mesure que ces dernières se développent. Une nouvelle alternative à la levée de fonds et à la dette bancaire, populaire aux États-Unis, commence à se démocratiser en Europe. Il s’agit du Revenue Based Financing (RBF), une solution de financement sans dilution.

En France, l’une des startups phares du secteur est Silvr, une FinTech basée à Paris lancée en 2020 par deux serials entrepreneurs, Nima Karimi et Grégory Tappero. L’entreprise annonce aujourd’hui une levée de fonds de 130 millions d’euros (dont 18 millions d’euros en equity et 112 millions d’euros en dette) auprès de XAnge, Otium, BPI, Eurazeo et ISAI, avec la participation des business angels Alexandre Prot, Steve Anavi (co-fondateurs de Qonto), Raphaël Vullierme (co-fondateur de Luko), Louis Chatriot (co-fondateur d’Alma), et Pierre Dutaret (co-fondateur de Libeo).

Un mode de financement émergeant en Europe

Concrètement, Silvr déploie une technologie qui lui permet de mesurer la performance des entreprises en temps réel, afin de calculer ses performances pour établir le RBF. Ce financement est par la suite remboursé en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. Silvr s’adresse à tout type d’entreprises qui sont en ligne, dans l’e-commerce ou le SaaS par exemple. L’entreprise, qui se rémunère en prélevant une commission qui varie entre 6% à 9% du montant financé, revendique à ce jour une centaine de clients.

« Quand nous avons démarré début 2020, le marché était émergent aux États-Unis et inexistant en Europe », indique Nima Karimi. « Aujourd’hui, le marché commence à émerger en Europe et nous nous sommes positionnés comme leaders sur le continent, en termes de taille d’équipe, de montants levés et de financement ». Depuis son premier tour de table de 3 millions d’euros en seed début 2021, la startup a recruté une vingtaine de collaborateurs et a financé plus de 100 entreprises, parmi lesquelles figurent des pépites françaises comme Cuure, French Bandit, Almé Paris ou encore Emma&Chloé.

Silvr ambitionne désormais de recruter une centaine de collaborateurs en 2022 pour accompagner sa croissance et développer sa plateforme. Pour rappel, Silvr est placé à la 404ème position de l’édition 2021 du FW 500, palmarès créé en 2015 pour mettre à l’honneur le dynamisme et la diversité des entreprises de l’écosystème Tech français.

