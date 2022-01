[Série C] La startup belge Cowboy lève 80 millions de dollars pour accélérer la vente de ses vélos électriques connectés aux États-Unis

La startup belge Cowboy a annoncé jeudi avoir levé 80 millions de dollars pour accélérer la vente de ses vélos électriques connectés aux États-Unis et le développement de nouveaux produits. Ce nouvel apport de capital porte le financement total de la jeune pousse à 120 millions de dollars.

Son principal concurrent sur ce maché prometteur des vélos connectés, le Hollandais VanMoof, affiche 182 millions de dollars levés en quelques années. Le nouveau tour de table de Cowboy a été mené par ses actionnaires Exor (holding de la famille Agnelli, propriétaire de Ferrari), le fonds parisien Hardware Club, et le fonds américain Siam.

Répondre à la demande malgré les pénuries de pièces

La jeune société d’une centaine de salariés a lancé son dernier modèle, le Cowboy 4, en mai 2021, et doit livrer ses premiers vélos aux États-Unis dans les prochaines semaines. « Ce tour de table va nous aider à accélérer la production du Cowboy 4 et à développer de nouveaux produits », a indiqué à l’AFP le patron de Cowboy, Adrien Roose. « L’enjeu principal en 2022 va être d’augmenter la production significativement pour répondre à la demande », alors que des pénuries de pièces freinent la production mondiale de vélos, a-t-il indiqué. Après un premier magasin à Bruxelles, la société va également en ouvrir à Berlin en février et un autre à Paris en mai.

Cowboy avait déjà levé 23 millions d’euros dans le cadre d’un financement de série B, notamment auprès d’Exor Seeds, HCVC et Index Ventures. Retrouvez l’interview d’Adrien Roose, CEO et cofondateur de Cowboy, réalisée à cette occasion :

AFP