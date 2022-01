[Série A] Stonly lève 22 millions de dollars auprès de Northzone et Accel pour optimiser l’expérience utilisateur

Problème : La difficulté pour les entreprises de fournir des supports d’onboarding, d’adoption et de support s’adaptant à chaque client(e)s et employé(e)s pour qu’ils puissent être autonomes dans leur apprentissage et utilisation des outils, produits et services qui leur sont proposés.

Solution : Une plateforme permettant de créer des guides interactifs s’adaptant à chaque cas d’usage et de les distribuer de façon contextuelle sous forme de widget intégrés aux applications, de bases de connaissances interactive ou encore de guides intégrés sur n’importe quelle page.

Tech : Une plateforme SaaS incluant un éditeur de guides interactifs et de tours produits.

Marché : Au carrefour des marchés de l’adoption digitale externe et interne ($21 milliard) et du support en self-service ($12 milliards).

Business : Plusieurs offres d’abonnements adaptés aux cas d’usages et taille d’entreprise.

Clients : 20 000 entreprises et 1 000 clients payant dans différent domaines dont Back Market, Bpifrance, Canal+, Yousign, Malt et TousAntiCovid.

Fondateurs : Alexis Fogel, Kris Dąbrowski, David Rostan

Création : 2018

Siège social : Levallois-Perret

Secteur d’activité : SaaS

Financement : 22 millions de dollars en série A auprès de Northzone et Accel, avec la participation de business angels, dont Andrey Kushing, PDG de Miro, Nicolas Dessaigne, ex-PDG d’Algolia et associé YC, Roman Schumacher, directeur produit de Personio, et enfin Emmanuel Schalit, ex-PDG de Dashlane. Stonly avait déjà levé 3 millions d’euros en février 2020.