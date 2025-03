ServiceNow s’offre Moveworks pour 2,85 milliards de dollars, sa plus grande acquisition à ce jour

Avec l’acquisition de Moveworks pour 2,85 milliards de dollars, ServiceNow réalise la plus importante opération de son histoire. L’enjeu: développer des outils capables d’automatiser des tâches complexes sans supervision humaine. Cette décision marque l’accélération stratégique vers l’IA agentique, un domaine où la société dirigée par Bill McDermott veut s’imposer.

Moveworks, fondée en 2016 et valorisée 2,1 milliards de dollars en 2021, s’est spécialisée dans les assistants conversationnels pour la gestion des demandes internes en entreprise. Sa technologie est déjà utilisée par des groupes comme Unilever, GitHub et Broadcom. Le premier chantier concernera le développement d’un outil de self-service intelligent, conçu pour automatiser encore davantage la gestion des demandes internes des entreprises et réduire leur dépendance aux équipes IT et support.

Cette acquisition intervient alors que ServiceNow connaît une adoption croissante de ses solutions d’IA. La société a annoncé avoir dépassé les 200 millions de dollars d’Annual Contract Value sur son offre premium. Elle revendique près de 1 000 clients exploitant ses outils d’intelligence artificielle, un signal fort sur la traction du marché. Pourtant, malgré cette dynamique, ServiceNow a récemment revu à la baisse ses prévisions de croissance, expliquant que la priorité restait l’adoption de ces nouveaux produits avant une réelle monétisation à grande échelle. L’acquisition de Moveworks pourrait changer la donne en accélérant l’usage et en apportant une expertise déjà éprouvée.

Ce mouvement stratégique rappelle les grandes opérations de croissance menées par Bill McDermott lors de son passage à la tête de SAP, où il avait orchestré les rachats de Qualtrics et Concur. Son approche repose sur l’intégration de technologies complémentaires afin de construire une suite logicielle complète, capable de s’imposer comme un standard du marché. Une opération qui devrait être scrutée de près par ses concurrents notamment Salesforce et Microsoft.