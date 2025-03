Connaissez-vous VEESUAL, la startup qui réinvente l’essayage virtuel ?

Acheter des vêtements en ligne peut ne pas être une mince affaire, malgré les mises en scène de plus en plus pointues proposées par les sites d’ecommerce afin de s’assurer de la satisfaction client, et éviter un coût associé au moindre retour. C’est précisément cette problématique que VEESUAL veut résoudre. Fondée début 2020 par Maxime Patte (Centrale) et Damien Meurisse (Epitech), cette startup s’est rapidement imposée comme un acteur prometteur de l’innovation e-commerce. Dès ses débuts, la startup incubée au sein de l’un des incubateurs de référence Agoranov, et a été repérée par l’accélérateur Techstars à Montréal. La startup a depuis levé plus de 7 millions d’euros pour assurer son développement.

Une expérience d’achat augmentée grâce à l’IA

VEESUAL mise sur le deep learning pour transformer l’essayage en ligne. Son produit phare, Mix&Match Styling Experience, permet aux acheteurs de composer des tenues interactives en sélectionnant différents vêtements sur des mannequins aux morphologies variées. Et ce n’est qu’un début : une nouvelle fonctionnalité permettra d’essayer directement les vêtements sur soi grâce à une simple photo. « L’expérience client augmentée deviendra la norme du marché », affirme Maxime Patte, CEO et cofondateur de Veesual.

Switch Model et Multi-Sizing : la réponse aux défis du e-commerce

Plus de la moitié des consommateurs retournent leurs achats en ligne en raison de problèmes de taille ou de coupe. Pour répondre à cette frustration, VEESUAL a développé Switch Model et Multi-Sizing, deux solutions innovantes qui améliorent considérablement l’expérience client.

Avec Switch Model, les acheteurs peuvent voir un vêtement porté par un mannequin dont la morphologie leur ressemble. Ce changement brise le modèle unique imposé par le e-commerce traditionnel en offrant une visualisation plus réaliste des vêtements sous différents angles.

Multi-Sizing va encore plus loin en affichant un vêtement dans trois tailles différentes : la taille recommandée, une taille en dessous et une taille au-dessus. Actuellement testée sur les pages produits d’EILEEN FISHER, cette technologie doit être déployée à plus grande échelle en 2025. Grâce à son moteur de génération d’images, la solution ajuste instantanément la coupe et le tombé du vêtement en fonction de la taille sélectionnée.

Un impact concret sur les performances e-commerce

Les résultats sont sans appel. L’expérience Mix&Match a permis d’augmenter le taux de conversion de 135 % et d’accroître le panier moyen de 11 %. Le temps passé sur les pages produit a été multiplié par 2,3 grâce aux technologies de Veesual. Pour Blair Silverman, VP e-commerce chez EILEEN FISHER, « intégrer ces outils renforce notre engagement pour l’inclusivité. Les clients peuvent désormais visualiser les articles sur des morphologies variées directement sur les pages produit, ce qui améliore leur confiance lors de l’achat ».

De son côté, la marque américaine de lingerie Adore Me a également intégré la technologie VEESUAL dans The Dressing Room, une cabine d’essayage virtuelle qui permet aux clientes de voir les ensembles sur des mannequins aux morphologies variées. Cette innovation a boosté la conversion e-commerce de 20 % et le panier moyen de 18 %, tout en augmentant le temps passé sur les pages produit de 2,3 fois. « Nous avons observé une hausse de 14 % du taux de conversion sur les pages produit et une augmentation de 48 % par rapport aux visites sur les pages catégorie », explique Ranjan Roy, VP Strategy chez Adore Me.

Du Pareil au Même et Adore Me : des marques qui misent sur VEESUAL

En France, l’enseigne Du Pareil au Même s’appuie sur VEESUAL pour enrichir l’expérience d’achat en ligne des parents. Grâce à Mix&Match, ils peuvent créer des looks complets pour leurs enfants en combinant différentes pièces de la collection. Cette initiative permet de fluidifier la navigation et d’améliorer la conversion sur le site de la marque. Kevin Silvaggio, Directeur Digital de DPAM, souligne que l’intégration de cette solution a significativement renforcé l’engagement client et l’acte d’achat.

Une expansion ambitieuse

Avec une levée de fonds de 5 millions d’euros en avril 2024 auprès d’Axa Venture Partners et Techstars, VEESUAL ne compte pas s’arrêter là. La startup prévoit d’ouvrir un bureau à New York et de renforcer son partenariat avec Eileen Fisher. Son objectif ultime est de développer un avatar 3D pour pousser encore plus loin la personnalisation de l’expérience d’achat.

Une reconnaissance parmi les startups les plus dynamiques

Veesual ne cesse de confirmer son statut d’acteur incontournable de l’innovation e-commerce. Elle fait bien entendu partie du classement 2025 WE INNOVATE 500 où elle occupe la 48ème position.

Et vous, êtes-vous prêt à essayer vos vêtements en ligne comme si vous étiez en boutique ?