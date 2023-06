[Silicon Carne] Apple Vision Pro, One More Thing!

Voilà c’est fait ! Apple vient de faire son entrée sur le marché de la réalité virtuelle ou plutôt dans le “Spatial Computing” c’est comme çà que que le géant de Cupertino l’appelle. Cette semaine, Apple a présenté lors de sa conférence annuelle l’Apple Vision Pro, un dispositif de réalité augmentée à $3,500 qui ressemble à des lunettes de ski futuristes.

Si tout le monde a été impressionné par le design et la prouesse technologique, les premières critiques elles ne se sont pas fait attendre : c’est un produit de niche, c’est trop cher, çà sert à quoi, t’as l’air d’un c.., çà va nous isoler encore plus…

Je vous propose cette semaine de faire le point sur cette nouvelle technologie car une chose est sûre, si il y a bien une entreprise sur terre capable de nous faire rentrer dans le Metaverse, c’est bien Apple. Alors, est-ce que l’Apple Vision Pro est un produit révolutionnaire comme nous l’annonce Tim Cook, le président d’Apple, ou juste un flop ? La réponse dans Silicon Carne.

Mes invités :

Céline Tricart, CEO et co-fondatrice de COVEN

Olivier Frigara, Journaliste Tech et podcasteur

Sommaire de l’émission :

Réactions à froid à l’annonce d’Apple

Le Metaverse passe du virtuel au réel

A qui s’adresse l’Apple Vision Pro ?

Premiers essais

Une claque pour Mark ?

