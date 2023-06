[Silicon Carne] Hardware is Hard !

Cela fait des années que j’entends les investisseurs de la Tech dire que créer une boîte de hardware (comprenez une boîte qui fabrique des produits physiques par opposition au software, qui fait du logiciel) est super casse-gueule voir quasiment impossible.

Alors certes, fabriquer du hardware a ses contraintes mais si l’on veut vivre dans un monde rempli de voitures autonomes, d’objets intelligents et surtout réduire l’impact carbone de notre style de vie, il va falloir faire plus de hardware.

Je vous propose cette semaine dans Silicon Carne de parler hardware avec des harders, comprenez des entrepreneurs qui font du hardware…

Mes invités :

Paul Péretié, co-fondateur de Adok, le projecteur tactile.

Julien Penders, co-fondateur de Bloomlife, un device pour suivre votre grocesse.

Sommaire de l’émission :

Pourquoi dit-on que le hardware est dur ?

Toutes les contraintes du hardware plus celles du software

Pourquoi le hardware est plus facile que jamais ?

