[Silicon Carne] SooS SaaS !

Depuis 10 ans, le modèle SaaS (comprenez le Software as a Service) s’est imposé comme le choix privilégié des entrepreneurs et des investisseurs du secteur. Les startups proposant des solutions par abonnements ont connu une croissance spectaculaire avec une augmentation de leur volume d’activité de plus de 300 % entre 2012 et 2018.

Pourtant, après avoir atteint un sommet en 2021, le modèle SaaS semble s’essouflé, fin 2022, les entreprises SaaS enregistraient leur plus bas niveau de levée de fonds depuis une décennie. Et comme si çà ne suffisait pas, l’industrie du logiciel doit maintenant faire face à une nouvelle révolution avec l’essor de l’IA générative, qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres applications et outils personnalisés.

Alors, est-ce que rien ne va plus au royaume du SaaS ? Quel est l’avenir du modèle ? Je vous propose d’en parler tout de suite avec mes invités dans Silicon Carne.

Mes invités :

Reza Malekzadeh, entrepreneur aujourd’hui General Partner chez Partech

Pierre Betouin, co-fondateur et CEO de Sqreen racheté par Datadog aujourd’hui SVP Product Management

Amaury Sepulchre, co-fondateur du studio Hexa (efounders)

Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Silicon Carne et vous adorez l’émission ? Alors c’est le moment d’acheter les NFTs de Silicon Carne ($5) çà se passe sur siliconcarne.uncut.network !!



Désormais, chaque page de NFT est dotée d’un espace de discussion 💬 dédié où vous pouvez discuter avec les invités de l’émission, les autres propriétaires du NFT et moi-même.