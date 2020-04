Silicon Carne: BIG Brother contre le Covid-19

Cette semaine on réagit avec mes invités aux annonces conjointes d’Apple et Google pour lutter contre le COVID-19

Les deux géants de la Tech (Apple et Google) ont annoncé une solution conjointe de Contact-Tracing permettant d’alerter les gens ayant été exposés au nouveau coronavirus. L’annonce fait aujourd’hui couler beaucoup d’encre dans la Silicon Valley. Il est évident que dans un contexte de pandémie, la technologie est notre meilleure alliée pour lutter contre le Coronavirus. Nous ne pouvons pas rester en confinement permanent et seule la technologie peut permettre le contrôle des individus au niveau mondial. Mais dans le même temps, l’usage de la technologie peut nous faire basculer dans un monde de surveillance où nos libertés individuelles seraient compromises. Alors est-ce que Big Brother is Watching Us? c’est la question que l’on se pose cette semaine.

Invites :

Kevin Smouts, Senior Pre Sales Engineer chez Odaseva – https://www.linkedin.com/in/kevinsmouts/

Guillaume de la Tour, founder CEO de Bluefox – https://www.linkedin.com/in/guillaume-de-la-tour-a825744/

