[Silicon Carne] ChatGPT 4, Everything Everywhere All at Once

Cela fait à peine quatre mois que l’entreprise d’intelligence artificielle OpenAI a lancé ChatGPT que le monde est déjà tout chamboulé. En à peine 15 semaines, ChatGPT a attiré des millions d’utilisateurs et suscité autant d’émerveillement que de prédictions apocalyptiques que ce soit sur le marché de l’emploi, le monde de l’éducation ou encore de la création.

Dans cet épisode de Silicon Carne, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur GPT-4 : ses fonctionnalités, sa puissance et comment l’utiliser.

Sommaire de l’émission :

Sur le cul…

Les LLMs sont devenus les nouveaux CPUs

OpenAI fait la course en tête ?

Gmail, Slides, Docs, Sheets, Images 10 fois plus intelligents

Quoi de neuf avec ChatGPT 4 ? Plus performant GPT 4 gère maintenant les images ! Plus de personnalisation et de contrôle GPT 4 peut prendre en compte 25 000 mots de contexte

IA, le vertige…

Mes invités :

Jeff Boudier, Responsable du product Growth chez Hugging Face

Greg Renard, head of AI chez The Applied AI Company (AAICO)

