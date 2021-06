[Silicon Carne] Deepfakes: entre dangers et prouesse technologique

64% des américains admettent qu’ils ont parfois du mal à distinguer le vrai du faux, et il faut avouer que sur Internet en particulier, il est de plus en plus difficile de faire la part entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Le monde fait face à une crise du vrai amplifiée par la méfiance grandissante des gens à l’égard des institutions. Pour ne rien arranger à la situation, on a vu émerger ces derniers temps ce qu’on appelle des deepfakes, une nouvelle génération de vidéos réalisées à l’aide d’intelligence artificielle qui paraissent presque plus vraies que nature.

Alors, est-ce que les deepfakes vont détruire le peu de confiance qu’il nous reste dans la société ou sommes-nous en train de mettre au pilori une technologie qui mérite d’être appréciée plutôt que crucifiée? Sommes nous prêts à un monde aux possibilités synthétiques infinies mais ou plus rien ne devient crédible? Sommes-nous suffisamment intelligents pour faire face à cette nouvelle donne, et quelle attitude faut-il adapter face cette nouvelle apathie pour la réalité?