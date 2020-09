Comment Califrais veut repenser l’approvisionnement au coeur du marché de Rungis

Le marché international de Rungis, le plus grand marché de produits agricoles au monde, a entamé sa modernisation il y a bien longtemps. Aujourd’hui, nous avons décidé de nous intéresser de plus près à la réalité de la transformation digitale de ce marché et, plus largement, à la digitalisation du secteur de restauration.

Pierre Lévy, fondateur de Califrais, revient pour nous sur les problématiques d’approvisionnement auxquels sont confrontés les professionnels du secteur au quotidien.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Pierre Lévy, fondateur de Califrais :

Vous pouvez écouter l’émission DECODE Business sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer , etc.