[Silicon Carne] Faire grandir la startup economy

La croissance économique et une meilleure répartition des richesses sont devenues plus que jamais un impératif moral. La croissance nous permet de lutter contre la pauvreté, elle améliore notre espérance de vie et la rend plus agréable à vivre. Bref, plus la population est riche, plus elle est heureuse et en bonne santé. Il suffit de comparer Cuba et Singapour pour s’en convaincre.

Alors comment faire pour soutenir la croissance économique dans un contexte de récession ? Et quel rôle peut jouer la Startup Economie ?

On estime que les startups contribuent au PIB mondial à hauteur de 3.8 trilliards de dollars paran. Aux États-Unis, leur contribution en terme de création d’emplois et de croissance économique est disproportionnée par rapport au reste de l’économie. Bien que les startups ne représentent qu’environ 10 % des entreprises américaines, elles sont à l’origine de plus de 20% de la création d’emplois au cours d’une année type.

Alors oui, la plupart des startups échouent, mais quand elles survivent leur contribution est nettement plus élevée que les entreprises traditionnelles. Alors comment développer la Startup Economy, c’est la question qu’on se pose dans Silicon Carne cette semaine.

