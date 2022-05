[Série A] RH : Club Employés lève 7 millions d’euros auprès de MAIF Avenir

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Face aux difficultés de recrutement, en particulier dans la Tech, la question de l’engagement des collaborateurs se pose pour bon nombre d’entreprises. C’est dans ce contexte que la startup lyonnaise Club Employés, spécialisée dans les sujets de bien-être au travail, lève 7 millions d’euros auprès de MAIF Avenir, de Bpifrance et d’investisseurs historiques. Cette opération intervient deux ans après une levée de 1,5 million d’euros.

Doubler les effectifs

Lancé en 2016 par Romain Rostagnat et Pierre-Thomas Lebatteux, Club Employés propose aux entreprises des services et produits à prix réduits pour leurs collaborateurs en passant par les CSE (comité social et économique). L’entreprise s’adresse avant tout aux startups et PME qui ne disposent pas toujours d’avantages pour leurs salariés, contrairement aux grandes entreprises.

Les collaborateurs peuvent ainsi avoir accès à une plateforme d’achats, des outils de gestion des subventions, organisation d’évènements, assistance administrative et juridique, ou encore des formations. En effet, une fois qu’une entreprise souscrit à l’abonnement de Club Employés, ses collaborateurs ont accès à une marketplace sur laquelle ils peuvent acheter des produits et services du quotidien à un prix fournisseur, tels que des places de cinéma, des places pour les parcs d’attractions, des cosmétiques, des abonnements aux salles de sport, de la presse ou encore des voyages.

« L’objectif de cette levée est de continuer de révolutionner le monde du CSE. Les élus ont plus que besoin d’automatisation dans leurs tâches quotidiennes pour se focaliser sur des missions à forte valeur ajoutée et être au plus près des collaborateurs. Notre stratégie à trois ans est claire et devrait nous permettre d’atteindre les 10 000 CSE clients ce qui représentera 1 million de bénéficiaires », explique Pierre-Thomas Lebatteux, co-fondateur de Club Employés. Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup envisage de doubler ses effectifs pour atteindre 200 collaborateurs d’ici fin 2022.