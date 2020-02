Silicon Carne: Founderology #2

On continue dans Silicon Carne la série Founderology.

Mon idée est d’étudier avec des founders comment leurs startups sont passées d’une simple idée à un business, de quelques talents à une vraie organisation. On étudie ensemble les 3 grandes étapes de création d’une startup, à savoir la création la phase de validation puis enfin celle de la croissance. Je pose des questions à mes invités afin de mieux comprendre comment ils ont appréhendé ces différentes étapes, quelles ont été leurs difficultés, leurs doutes, leurs réussites, leurs échecs et quels ont été les impacts non seulement dans leur vie professionnelle mais aussi sur un plan personnel.

Carlos Diaz reçoit: Nicolas Mendiharat, Jean Lafleur, Jean-Francois Boudier

