[Silicon Carne] L’e-commerce, un secteur qui n’en finit pas d’innover, de la Chine aux États-Unis

L’immédiateté et la facilité des achats en ligne ont entraîné une croissance massive du e-commerce ces dernières années -et la distanciation sociale et les confinements à répétition de la pandémie n’ont fait qu’augmenter sa popularité.

Pourtant, quand on regarde de plus près la pénétration du e-commerce aux États-Unis, on se rend compte qu’elle n’est encore que de 20% (13% en France).

Au cours des 18 derniers mois, les États-Unis ont eu du mal à combler l’écart avec la Chine, où le taux de pénétration du commerce électronique a bondi en 2020 à plus de 50%. Il reste encore beaucoup à faire dans le domaine quand on voit ce qu’il se passe en Asie et nous ne sommes qu’au début d’un phénomène qui s’annonce déjà comme un tsunami.

Invités :

On va parler de Social Commerce, Video Shopping et Shoppertainment avec :