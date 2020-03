[Silicon Carne] Le fossé culturel entre la France et la Silicon Valley – Episode #1

Quand je suis venu m’installer à San Francisco il y a 10 ans, je savais que j’allais devoir m’adapter à une nouvelle culture mais jamais je n’aurai pensé que la différence entre nos deux pays serait si importante. Je m’étais dit après tout les américains et les californiens en particuliers sont un peu comme nous… Ce sont des démocrates, plutôt libéraux, de culture chrétienne et animés par des valeurs communes souvent démontrées par le passé. En fait, il n’en est rien. Nos façons de voir le monde, de faire du business sont radicalement opposées. Pire encore, le gap culturel est invisible et plus je découvre la culture américaine et plus je me dis qu’il est profond.

Carlos Diaz reçoit cette semaine Roxane Vidol, Yann Kronberg, Pierre Gaubil

