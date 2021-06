[Silicon Carne] NFT: révolution ou arnaque? 

Le phénomène des NFT explose depuis que Nyan Cat a vendu un GIF créé en 2011 pour plus de 500 000 dollars (on parle d’un chat pixelisé avec un arc-en-ciel aux fesses…). Quelques semaines plus tard, c’était au tour du musicien Grimes de vendre ses œuvres numériques sous forme de NFT pour plus de 6 millions de dollars et plus récemment l’artiste Beeple a vu les enchères de son NFT monter à 69 millions de dollars chez Christie’s !!!

Alors, de quoi s’agit-il exactement? Comment fonctionnent les NFT? Sommes-nous face à une révolution ou à une énorme arnaque?