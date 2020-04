Silicon Carne: No Future?

Cela fait des semaines que l’on nous parle de récession, de chômage de masse, d’investissement en berne. C’est maintenant clair, notre présent n’a rien de très inspirant mais qu’en est-il de notre futur ? Si rien ne sera plus comme avant alors à quoi faut-il s’attendre ? Est-ce que le beau, le nouveau, le prospère peut naitre du chaos dans lequel nous sommes aujourd’hui plongés. J’avais envie de me poser cette question dans Silicon Carne avec Raphaële Bidault Waddington, futurologue et Romain Dillet, Senior Writer chez Techcrunch.

