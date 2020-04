Pourquoi Bloom s’allie avec Capgemini

A l’heure du numérique, il est devenu indispensable pour les entreprises «d’écouter» ce qui se dit à leur sujet pour répondre de manière optimale aux besoins de leurs clients. Et pour y parvenir, quoi de mieux que d’analyser ce que les internautes publient sur les réseaux sociaux ? En effet, parmi les 7,7 milliards d’humains qui peuplent notre planète, 4,4 milliards utilisent Internet et 3,5 sont membres d’un réseau social, selon le rapport annuel de la plateforme sociale Hootsuite et de l’agence We Are Social, concernant l’utilisation d’Internet, du mobile et des réseaux sociaux dans le monde.

C’est dans ce contexte que Bloom s’appuie sur ses algorithmes pour identifier les signaux faibles à partir des milliards de données déversées sur les réseaux sociaux. Grâce à son intelligence artificielle, Bloom est ainsi en mesure d’aiguiller les directions marketing pour comprendre le comportement des consommateurs. Fondée en 2016 par Bruno Breton (Publicis, Bolloré Média…) et Alexander Polonsky, la start-up a mis ses compétences au service d’entreprises comme Renault, L’Oréal ou encore Samsung.

Aujourd’hui, Bloom franchit un nouveau cap avec un partenariat d’envergue noué avec Capgemini, géant mondial du conseil et de la transformation digitale, via sa filiale Capgemini Invent. Nous avons abordé les enjeux autour de cette collaboration avec Bruno Breton, CEO de Bloom, et Jérôme Chavoix, Head of Digital Customer Experience chez Capgemini Invent.