Silicon Carne : Women in Tech

S’il semble que le monde de la Tech a pris enfin au sérieux la question de la parité entre hommes et femmes, les chiffres eux ne le montrent pas. Plus des 2/3 des postes dans le domaine de la Tech sont encore occupés par des hommes (85% dans le domaine de la Cybersécurité) et 90% des entrepreneurs Tech sont des hommes. Alors, même si il est vrai que les mentalités ont pas quelque peu changé ses dernières années dans la Silicon Valley, il reste malgré tout des preuves irréfutables qui montrent que dans le joli monde des startups, un grand nombre de femmes sont victimes de harcèlement et ne s’y sentent pas en sécurité. Certains prétenderont qu’il s’agit d’une exagération suite au mouvement #MeToo, d’autres y voient une une réalité plus dérangeante que l’on préfère cacher pour ne pas faire « venir de coupables pensées » comme dirait le Tartuffe. J’avais envie en tant qu’homme de me poser la question de ce qu’il y avait de si masculin dans la Tech et quelles sont les solutions pour rendre le monde de la Tech plus féminin ?

Nos invites :

Laurence Fabre, Directrice de la Chambre de Commerce de San Francisco Nolwenn Godard, Director of Product chez Paypal à San Francisco Marion Flécher, Doctorante en Sociologie à l’Université Paris-Dauphine et qui étudie de près le monde des startups et notamment les différences entre la France et les US