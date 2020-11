Silicon Carne: Working From Home, l’heure du bilan

Depuis mars, les entreprises technologiques de la Silicon Valley passent toutes les unes après les autres au remote de façon définitive et sont du coup devenues le pire cauchemar des propriétaires de bureaux. La question n’est donc plus de savoir si on va continuer à travailler à distance mais plutôt comment s’adapter à ce nouveau mode de travail ? Cela fait maintenant 7 mois que la plupart d’entre nous travaillons à distance et alors que la France reconfine, le temps est venu de faire un bilan sur le modele.

Nos Invités :