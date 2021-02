Silicon Valley Exodus

Cela fait des années qu’on nous dit que la situation dans la Silicon Valley n’est plus tenable. Les loyers et les salaires sont devenus trop chers, les taxes sont à leur plus haut, la criminalité bat des records bref vivre dans la Bay Area n’aurait a priori plus aucun sens si on en croit certains. Pourtant la Silicon Valley tient bon et continue à régner en maître sur la Tech mondiale mais pour encore combien de temps ?

Nos Invites :

Marylène Delbourg Delphis, CEO multi-rédiviste dans le domaine de la Tech, dans la SIlicon Valley depuis 1985

Marc Verstaen, VP of Engineering chez Loft Orbital

Ludovic Ulrich, VP Partnerships chez Clipchamp