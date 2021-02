Consommation : comment le numérique encourage les comportements responsables?

Chronique de Jean-Luc Raymond de FranceNum avec une émission spéciale « Numérique dans nos assiettes… Autrement dit : comment manger connecté ? ». L’IFOP a analysé l’usage et l’impact des applications alimentaires sur l’alimentation des Français. Plusieurs tendances se dessinent pour l’avenir du « manger connecté » et du plaisir de l’assiette. Les utilisateurs des applications alimentaires et de restauration recherchent notamment du « fun » avec des idées de recettes en réalité augmentée/réalité virtuelle, ou autres gamifications. Notre assiette, plus connectée, présenterait également l’avantage du partage communautaire et du lien social.

Mais aussi, comment parler alimentation et éveiller les consciences avec le numérique ? Ou encore, quand on est commerçant, quelles sont les bonnes pratiques pour adopter une plateforme anti-gaspi ?

L’actualité à retenir :

En France, l’industrie pèse 12% du PIB et 25% de la valeur ajoutée totale du pays si on y ajoute les services associés. C’est encore loin, par exemple, derrière l’Allemagne avec ses plus de 36%. Au cœur des enjeux pour dynamiser le secteur, sa transformation. Où en est la France sur le sujet? Avec Renan Devillières, co-fondateur d’OSS Ventures, spécialisé dans la création de startups à destination des industriels, nous allons aussi voir comment le secteur réagit à la crise actuelle. Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

Les événements à ne pas manquer :

Retrouvez de nombreux évènements dans l’agenda FrenchWeb.

Ils recrutent: