Singulart lève 10 millions d’euros pour étendre sa galerie d’art numérique à l’international

Singulart, une galerie d’art en ligne, lève 10 millions d’euros en série A auprès de Ventech, du Fonds Ambition Amorçage Angels (F3A) du Programme d’investissements d’avenir (PIA) géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance, de Turenne Groupe et de FJ Labs. La startup parisienne avait déjà levé 1,5 million d’euros en 2019 et prévoit de poursuivre son expansion à l’international. « Réaliser notre Série A avec des fonds d’investissement résolument ouverts sur l’international et spécialisés dans le digital va nous aider à passer dans les meilleures conditions toutes les étapes de structuration de la start-up à la scale-up », commente Véra Kempf, co-fondatrice de Singulart.

Lancé en 2017 par Véra Kempf, Brice Lecompte et Denis Fayolle, Singulart développe une plateforme de vente d’oeuvres d’art en ligne. Elle s’adresse aussi bien aux peintres qu’aux photographes et aux sculpteurs qui souhaitent vendre leurs œuvres. La startup revendique 8 millions de visiteurs uniques sur sa plateforme depuis sa création.

En période de confinement, les artistes peinent à exposer leurs oeuvres face aux annulations successives d’expositions et de foires. Singulart, qui leur propose donc une alternative, a depuis cette période vu son chiffre d’affaires augmenté de 86% sur une base mensuelle. « Dans un contexte comme celui dans lequel nous vivons aujourd’hui, la plateforme Singulart apporte un nouvel air pour les artistes contemporains et collectionneurs », selon Edwige Kharoubi, directrice d’investissement chez Bpifrance.

Le marché asiatique en ligne de mire

La startup parisienne, qui compte 50 collaborateurs, ambitionne de recruter davantage notamment pour des postes de développeurs, en webmarkting et en service client. Elle souhaite en effet poursuivre son développement technologique tout en enrichissant sa base d’artistes. Singulart entend également poursuivre son expansion à l’international, avec l’appui de ses investisseurs.

« La numérisation du marché de l’art contemporain est bien positionnée pour une accélération. Singulart a su trouver les outils pour les artistes et les features pour les collectionneurs nécessaires afin de jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre de cette transformation globale », commente Audrey Soussan, General Partner chez Ventech. « A travers notre présence locale en Chine, l’équipe Ventech est impatiente d’aider Singulart à booster son expansion en Asie (qui représente déjà près de 15% des transactions réalisées sur la plateforme). »

Singulart : les données clés

Fondateurs : Véra Kempf, Brice Lecompte et Denis Fayolle

Création : 2017

Siège social : Paris, France

Secteur : Arts et Culture

Activité : plateforme de ventes d’oeuvres d’art en ligne

Financement : 10 millions d’euros en série A auprès de Ventech, du Fonds Ambition Amorçage Angels (F3A) du Programme d’investissements d’avenir (PIA) géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance, de Turenne Groupe et de FJ Labs.