[Webinar] Marketing digital dans le monde d’après crise : data visualization et amélioration continue de la performance

Numberly, Marketing Technologist, aide les annonceurs à se différencier par la qualité de leur relation avec leurs clients. Son approche people-based permet aux annonceurs d’identifier et de comprendre les besoins de leurs cibles pour dialoguer avec eux de manière plus efficace et pertinente.

Trois pôles complémentaires permettent de répondre aux enjeux des annonceurs, de l’acquisition à la rétention : orchestration omnicanal, trading programmatique et plateformes conversationnelles.

Avec des équipes à Paris, Londres, Milan, Amsterdam, Dubaï, Montréal et New York, Numberly opère dans plus de 50 pays : le groupe, résolument international, poursuit son expansion. Plus de 500 passionnés contribuent tous les jours à la qualité d’exécution et la satisfaction client, en restant curieux, agile et innovants, un état d’esprit qui anime Numberly depuis sa création.