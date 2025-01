SKEZI renforce sa position dans le secteur médical avec l’acquisition de Verbatim.Care

SKEZI annonce l’acquisition de Verbatim.Care, une plateforme d’analyse des données patients développée par EntendsMoi. Cette opération vise à intégrer des outils de traitement automatique du langage à SKEZIA, le logiciel phare de SKEZI, pour améliorer l’analyse qualitative des données rapportées par les patients.

Une avancée dans l’analyse des données patients

Verbatim.Care, co-conçue en 2022 avec 9 établissements français, utilise des algorithmes d’intelligence artificielle pour analyser les retours d’expérience des patients. Cette solution a déjà été adoptée par plus de 50 établissements en France et en Belgique. En l’intégrant à SKEZIA, SKEZI automatise davantage le traitement des verbatims, notamment dans le cadre de l’enquête nationale e-Satis.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Une stratégie pour la “Santé 3.0”

Dr Jean-Philippe Bertocchio, CEO de SKEZI, déclare : « Cette acquisition ajoute une nouvelle brique d’IA à nos outils pour mieux comprendre et accompagner les patients. Avec Verbatim.Care, nous renforçons notre approche de la Santé 3.0, qui intègre technologie et humanité pour répondre aux besoins des patients et des professionnels. »

Le repositionnement d’EntendsMoi

EntendsMoi, fondée en 2021, recentre ses activités sur le conseil et l’accompagnement des acteurs de la santé. Guillaume Rousson, Directeur général d’EntendsMoi, souligne : « Nous sommes fiers de voir Verbatim.Care s’intégrer dans l’écosystème de SKEZI. Cela contribue à créer une solution complète pour la collecte et l’analyse des données rapportées par les patients. »

À propos de SKEZI

Fondé en 2020, SKEZI est un partenariat public-privé associant l’AP-HP et l’Université Paris-Cité. SKEZIA, son logiciel principal, est utilisé par plus de 450 000 patients et 900 chercheurs. La plateforme a permis la collecte de plus de 7 millions de données utilisées dans des études scientifiques.

À propos d’EntendsMoi

Créée en 2021, EntendsMoi accompagne les établissements de santé dans l’amélioration continue des soins. Verbatim.Care, sa solution d’IA, analyse les retours patients pour optimiser les pratiques médicales et renforcer la qualité des soins.