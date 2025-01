EXPANSION VENTURES boucle une première tranche de son fonds d’investissement dédié à la Space Tech européenne

Expansion Ventures annonce avoir clôturé une première tranche de 137 millions d’euros pour son fonds Expansion SLP, consacré aux technologies spatiales et à l’aviation durable. Ce tour de financement marque l’ambition de développer un écosystème européen compétitif dans ces secteurs stratégiques.

Un levier pour la souveraineté technologique européenne

Porté par la société française de gestion d’investissements Audacia, Expansion SLP se donne pour mission de combler le déficit de capital-risque dans les domaines du spatial et de l’aérospatial en Europe. Selon les données de Space Capital IQ, seulement 1,4 milliard USD ont été investis dans des startups européennes du spatial en 2024, contre 11,5 milliards USD pour leurs homologues américaines.

« L’espace est en train de devenir un secteur standard avec une croissance annuelle exponentielle. Expansion Ventures entend capturer cette dynamique en soutenant les entrepreneurs qui innovent dans ce domaine », déclare Charles Beigbeder, General Partner du fonds.

Un portefeuille déjà prometteur

Avec 19 investissements réalisés à ce jour, Expansion Ventures s’affirme déjà comme un acteur clé du secteur. Parmi les entreprises soutenues :

Lanceurs de satellites : Latitude , HyPrSpace

, Services en orbite : ION-X , Arkadia , Osmos-X

, , Aviation décarbonée : Ascendance Flight Technologies , WaltR

, Tourisme spatial : Zephalto

Le fonds prévoit de financer environ 30 startups, allant de la phase seed jusqu’aux séries A et B, pour renforcer leur développement et répondre aux enjeux de la transition énergétique et de la compétitivité mondiale.

Un fonds paneuropéen aux ambitions mondiales

Avec des bureaux à Paris et Stockholm, Expansion Ventures incarne une approche paneuropéenne. Soutenu par des investisseurs institutionnels tels que des compagnies d’assurances, des banques et le Fonds Européen d’Investissement (FEI), le fonds vise un closing final à 200 millions d’euros.