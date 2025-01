KOLSQUARE acquiert WOOMIO pour renforcer sa position en Europe du Nord

Kolsquare, acteur européen du marketing d’influence, annonce l’acquisition de Woomio, une plateforme spécialisée dans les pays nordiques. Fondée en 2014 à Copenhague, Woomio compte plus de 300 clients, dont Rituals, Flying Tiger et Red Bull. Cette opération permet à Kolsquare d’étendre sa présence au Danemark, en Norvège, en Suède et en Finlande.

Quentin Bordage, fondateur et PDG de Kolsquare, indique que cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de croissance accélérée, déjà amorcée en France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni. Le dirigeant de KOLSQUARE a été séduit par la qualité du produit de Woomio et l’expérience de son équipe.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Les outils de Woomio, axés sur l’analyse de données et l’automatisation, viendront par conséquent compléter les fonctionnalités avancées de Kolsquare. Cette intégration renforcera l’offre de la plateforme, notamment en matière d’Influence Responsable, une approche que Kolsquare met au centre de sa stratégie.

L’acquisition s’appuie sur le soutien de team.blue, groupe technologique européen auquel Kolsquare a rejoint ses forces en début d’année. Cette alliance a offert à Kolsquare les ressources nécessaires pour intensifier son développement et conduire des acquisitions stratégiques, comme l’intégration de Woomio.