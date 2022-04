Smartphones reconditionnés: Econocom rachète SOFI Groupe et sa startup Smaaart

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Le groupe de services informatiques Econocom a annoncé mercredi soir l’acquisition de SOFI Groupe, propriétaire de la marque SMAAART et spécialisé dans le marché du numérique reconditionné, avec l’ambition d’en faire un leader « européen » du secteur. Le montant de l’opération, réalisée par la branche de financement d’équipements informatiques d’Econocom, n’a pas été communiqué.

Basé près de Montpellier, SOFI Groupe est un spécialiste français du reconditionnement en circuit court de smartphones et tablettes multimarques. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros en 2021, en croissance de 55% sur un an. L’opération s’inscrit dans un contexte de forte croissance du marché français des smartphones reconditionnés en France, estimé à environ 700 millions d’euros par les entreprises du secteur.

Plus de trois millions de tablettes et smartphones reconditionnés ont été vendus en France en 2020, selon Jean-Christophe Estoudre, président et co-fondateur de SOFI Groupe. « Nous voulons devenir un acteur de référence, si ce n’est le leader du (numérique) reconditionné en Europe. On souhaite réellement prendre ce virage de la professionnalisation du métier du reconditionnement à l’échelle européenne », a expliqué à l’AFP Samira Draoua, directrice générale d’Econocom France. « Ce qui est évident sur ce que nous ne souhaitons pas faire, c’est importer du matériel pour le faire reconditionner en France. On préfère largement maintenir le circuit court pour la France et les autres pays », a-t-elle ajouté.