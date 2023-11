SoftBank Group: énorme perte nette surprise, la débâcle de WeWork a pesé

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Les pertes continuent de pleuvoir sur SoftBank Group: le géant japonais, qui n’a plus dégagé de bénéfice net depuis un an, a de nouveau annoncé jeudi une énorme perte nette trimestrielle, pour partie liée à la débâcle de WeWork.

Sa perte nette au deuxième trimestre 2023/24 a totalisé 931,1 milliards de yens (5,75 milliards d’euros), alors que les analystes s’attendaient à un résultat positif.

Le groupe nippon a de nouveau subi de grosses pertes sur ses investissements dans les nouvelles technologies, tant dans son portefeuille de sociétés cotées que non cotées.

Ses fonds d’investissement Vision Fund 1 et 2 ont notamment accusé une perte totale de 258,9 milliards de yens (1,6 milliard d’euros) sur le trimestre écoulé, SoftBank Group ayant passé d’importantes dépréciations concernant WeWork, le géant américain des bureaux partagés, en anticipation de son dépôt de bilan, finalement annoncé ce lundi.

SoftBank Group avait investi des milliards de dollars dans WeWork à partir de 2017 et avait persisté en sauvant cette société de l’effondrement qui la menaçait déjà fin 2019.

Mais WeWork ne s’est jamais relevé par la suite, l’engouement mondial pour le télétravail à partir de la pandémie de Covid-19 ayant rendu ses espaces moins attractifs.

Toute la saga WeWork « est très regrettable », a réagi jeudi le directeur financier de SoftBank Group, Yoshimitsu Goto, lors d’une conférence de presse. « Nous devons en tirer des leçons ».

– Arm décevant –

Quant aux gains générés par l’introduction en Bourse d’Arm en septembre, ils n’ont pas joué sur les résultats trimestriels consolidés de SoftBank car cette société britannique, championne des architectures de microprocesseurs, reste une filiale du groupe nippon, qui détient encore 90% de son capital.

Une plus-value de 4,6 milliards de dollars générée par l’IPO d’Arm à Wall Street sert toutefois à renforcer la position financière de SoftBank, l’aidant ainsi à continuer à pouvoir emprunter et investir dans diverses sociétés.

Mais après une première séance de cotation euphorique à Wall Street, l’action Arm a vite perdu de sa superbe. Les résultats et prévisions annuelles de cette société, publiés mercredi, ont par ailleurs déçu les investisseurs et son action a chuté dans les échanges électroniques post-clôture, descendant en deçà de son prix d’introduction de 51 dollars.

L’introduction en Bourse d’Arm et celles d’autres entreprises dans la foulée à Wall Street n’ont pas suffi à redynamiser le marché mondial des IPO: un scénario sur lequel misait SoftBank pour doper la valeur d’autres actifs.

– Un environnement restant « difficile » –

SoftBank Group s’emploie désormais à dénicher essentiellement de futures pépites de l’intelligence artificielle, un secteur très prometteur mais qui est aussi potentiellement une bulle spéculative pleine de mirages.

Les récents investissements du groupe sont toutefois beaucoup plus modestes – et donc plus prudents – par rapport aux sommes faramineuses qu’il avait coutume d’injecter dans des startup du monde entier jusqu’à ce que ses ennuis ne commencent avec WeWork en 2019.

Bien d’autres déconvenues ont suivi entretemps pour SoftBank, ternissant sérieusement la réputation du groupe et de son PDG-fondateur Masayoshi Son, autrefois célébré comme un visionnaire de la tech.

Comme à son habitude, SoftBank n’a pas livré jeudi de prévisions de résultats, en raison des nombreuses incertitudes entourant ses performances futures, étroitement dépendantes de la forme des marchés boursiers et en particulier du secteur technologique.

Yoshimitsu Goto s’est efforcé jeudi de faire bonne figure, en estimant que « le pire (était) désormais passé » pour SoftBank. Mais il a dû admettre que l’environnement de marché restait « difficile » actuellement.

Contrairement à d’autres grandes entreprises japonaises, la chute du yen ne profite aux résultats de SoftBank, car ses titres de dette libellés en dollar excèdent les liquidités à sa disposition dans cette même devise, a expliqué le groupe.