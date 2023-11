Révélations accablantes pour Mark Zuckerberg / ORANGE voit rouge / CITYSCOOT en cessation de paiement

Agriconomie s’attaque au marché allemand

Agriconomie, startup pionnière française de l’agtech, étend son activité en Allemagne avec l’ouverture d’un bureau à Würzburg et l’apport de l’expertise e-commerce de Philipp Kreibohm à son conseil d’administration. Après avoir doublé son chiffre d’affaires en deux ans, atteignant 108 millions d’euros, l’entreprise vise à renforcer son offre auprès des agriculteurs allemands, s’appuyant sur une récente levée de fonds de 60 millions d’euros et une présence accrue, notamment via le salon Agritechnica à Hanovre.

Nouveau coup dur pour CITYSCOOT qui annonce sa cessation de paiement

La startup de location de scooters électriques en libre-service, a annoncé sa cessation de paiement et a demandé la protection du tribunal de commerce de Paris. Cette démarche juridique vise à obtenir un délai pour trouver de nouveaux investisseurs afin de financer le déploiement de sa nouvelle flotte de scooters électriques. Avec 168 employés en France, CITYSCOOT espère par cette procédure figer ses dettes et se donner le temps nécessaire pour sécuriser un avenir financier stable grâce à l’arrivée de partenaires financiers. Un nouveau revers pour CITYSCOOT qui avait particulièrement souffert de la crise du covid, et qui venait de remporter l’appel d’offre pour être l’un des 3 opérateurs agréés par la Ville de Paris.

Lidl et Temu : nouveaux poids louds du e-commerce en France

Coup de tonnerre au sein du baromètre de l’audience au 3e trimestre 2023 des 20 premiers sites de vente en ligne en France, tous secteurs confondus, sur ordinateur, mobile et tablette. Au sein de ce top 20 des sites et applications de e-commerce les plus visités ; établi par la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance et Médiamétrie, si Amazon demeure en très largement en tête, on note l’entrée fracassante de Lidl, qui débarque directement à la 7e place (avec 15,8 millions de visiteurs uniques par mois), ainsi que Temu qui se hisse à la 11e place (avec 12,9 millions de visiteurs uniques mensuels). Le site web chinois d’achats en ligne à prix très réduits parvient même à intégrer le top 10 en nombre de visiteurs quotidiens !

Bercy pionnière de l’IA pour surveiller les budgets des collectivités et des hôpitaux

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) envisage d’étendre l’usage de l’Intelligence artificielle (IA) pour le contrôle des dépenses au-delà de l’État, ciblant désormais également les collectivités locales et les hôpitaux. Cette initiative s’appuie sur le succès du système de contrôle nommé « traitement automatisé d’analyse prédictive de la dépense » (TAAP). L’outil a été développé et est maintenu par l’AIFE (Agence pour l’Informatique Financière de l’État), une entité elle aussi rattachée à Bercy.

Le TAAP, après une phase de test concluant à Rennes, a été généralisé, remplaçant la sélection des dépenses basée sur le montant, par une analyse de risque par IA avec un rendement multiplié par deux pour le contrôle des dépenses. Des études récentes indiquent que le TAAP, qui est régulièrement mis à jour avec de nouvelles données pour éviter les biais, pourrait aussi aider à détecter des anomalies de dépenses jusqu’ici non identifiées. Malgré certains défis, notamment l’intégration de diverses applications comptables, la DGFiP est déterminée à poursuivre sur cette voie pour améliorer l’efficacité du contrôle des dépenses publiques… Et s’intéresse aussi à l’IA pour faciliter la gestion de la paie des agents publics.

ORANGE voit rouge suite à l’amende infligé par l’ARCEP.

Orange est sanctionné par l’ARCEP d’une amende record de 26 millions d’euros pour non-respect d’un engagement pris en 2018 concernant la couverture en fibre optique des zones moins denses, dites AMII. Cette sanction intervient juste après l’annonce d’un accord avec l’État pour accélérer le déploiement de la fibre, soulignant un contraste marqué entre les intentions et les actions de l’entreprise.

L’Arcep a souligné la gravité de la situation, pointant du doigt les conséquences sur l’aménagement numérique des territoires et l’accès des utilisateurs finaux aux réseaux. Orange a rapidement réagi, contestant la décision et qualifiant l’amende de disproportionnée.

Orange a enregistré en 2022 un bénéfice de 2,62 milliards, pour 43,47 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

IA sur écoute

Des firmes de capital-risque chinoises, y compris Sequoia Capital China, sont signalées pour financer « discrètement » des startups américaines spécialisées en intelligence artificielle (IA), ceci malgré l’escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis, indique le média US The Information. Plusieurs autres investisseurs chinois, comme ZhenFund et Source Code Capital, ont également placé des fonds dans l’IA aux États-Unis ces 12 derniers mois, en prenant contact avec des entrepreneurs et ingénieurs chinois basés aux États-Unis pour explorer des opportunités de startups.

Malgré les préoccupations du gouvernement américain sur l’influence chinoise dans les entreprises technologiques locales et les restrictions imposées sur les investissements chinois, les financeurs venus de Chine continuent de voir les startups d’IA américaines comme une aubaine technologique et un accès précieux au marché américain. En corollaire, le flux de financements chinois est susceptible de perdurer, contribuant potentiellement à l’essor et à l’expansion rapide des startups d’IA aux États-Unis.

AliExpress épinglé par Bruxelles

La Commission européenne vient de solliciter AliExpress pour obtenir des précisions sur sa conformité avec le Digital Services Act (DSA), spécifiquement sur ses pratiques de protection de consommateurs et la gestion des marchandises interdites, comme des médicaments contrefaits. La société chinoise a jusqu’au 27 novembre pour répondre, ce qui pourrait potentiellement déclencher une enquête de la Commission sur ses activités en Europe. AliExpress rejoint ainsi la liste des très grandes plateformes en ligne, incluant trois réseaux sociaux et YouTube, qui ont été interrogés très récemment pour ces dernières sur un autre sujet : la propagation de contenus préjudiciables sur le conflit Israël-Hamas.

Révélations accablantes pour Mark Zuckerberg qui aurait ignoré les alertes sur la sécurité des adolescents sur Facebook et Instagram

Des documents de justice dévoilés montrent que des dirigeants de Meta, dont Nick Clegg, ont répété les alertes internes sur le sous-investissement de l’entreprise dans le bien-être des adolescents. Mark Zuckerberg aurait ignoré ces avertissements, y compris une demande de financement réduite, refusée par le CFO. Ces révélations coïncident avec le témoignage devant le Congrès d’Arturo Bejar, un lanceur d’alerte de Meta, sur l’échec d’Instagram à protéger les jeunes contre l’exploitation sexuelle et le harcèlement. Le Real Facebook Oversight Board appelle à des actions réglementaires et législatives face à ce qu’il qualifie de négligence morale et de leadership.

L’Expérience Générative de Recherche (SGE) de Google, un changement majeur pour le SEO

Google étend son Expérience Générative de Recherche à plus de 120 nouveaux pays et territoires, intégrant désormais le support pour les langues espagnole, portugaise, coréenne et indonésienne.

L’Expérience Générative de Recherche (SGE) de Google, alimentée par l’intelligence artificielle, est une fonctionnalité qui permet de résumer les résultats de recherche pour faciliter et accélérer la recherche d’informations. SGE va désormais encore plus loin en proposant de résumer les articles directement sur le web après que l’utilisateur ait cliqué sur un lien. Cette fonctionnalité vise à améliorer l’expérience utilisateur en réduisant le temps passé à lire des articles complets pour en extraire les informations essentielles.

L’AfricaTech en repli

Les start-up africaines ont connu une augmentation significative de 23,6 % dans leurs levées de fonds en octobre 2023, totalisant 144,3 millions de dollars pour 27 jeunes pousses. Malgré cette croissance mensuelle, ce chiffre représente une diminution de 22,6 % par rapport à l’année précédente à la même période, selon les chiffrages de TechCabal Insights.

Le secteur de l’énergie s’impose comme le principal bénéficiaire de ces investissements, captant 57,9 % du total des fonds, déplaçant ainsi la fintech au second rang. Les domaines de la healthtech, de l’agritech et de l’edtech ont également reçu des financements, mais dans une moindre mesure. La répartition régionale des investissements révèle que l’Afrique de l’Est a été la destination la plus privilégiée avec 79,1 millions de dollars récoltés, suivie par l’Afrique australe, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord.

On compte dans le top 3 des levées d’octobre : la plateforme kényane M-Kopa avec 65 millions de dollars, la fintech sud-africaine Stitch avec 25 millions, et la cleantech nigériane WATT qui a sécurisé 13 millions de dollars.

Du changement au programme pour les créateurs sur TikTok

TikTok a annoncé la fin de son fonds de création (creator found) de 1 milliard de dollars à compter du 16 décembre 2023, impactant les créateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Lancé en 2020 pour rémunérer les créateurs de contenus devenus viraux, le fonds a été critiqué pour ses paiements jugés insuffisants.

La plateforme a mis en place un nouveau système de monétisation en février dernier, baptisé Creativity program, promettant de meilleurs gains basés sur les vues et l’engagement, pour des vidéos d’une durée supérieure à 1 minute. Les créateurs pourraient gagner beaucoup plus avec ce nouveau programme, indique TikTok, et ceux qui sont éligibles dans les pays concernés seront transférés vers celui-ci.

SPOTIFY veut démocratiser l’usage de l’audiobook.

SPOTIFY offre désormais à ses abonnés payants aux États-Unis 15 heures d’accès gratuit par mois à plus de 200 000 livres audio, après avoir lancé ce service au Royaume-Uni et en Australie le 3 octobre.

