WEWORK dépose le bilan, bientôt en France? / 500 millions d’euros pour l’IA allemande ALEPH ALPHA / Benoist GROSSMAN à l’Elysée

WEWORK dépose le bilan aux Etats Unis et au Canada Comme nous l’avions précédement annoncé, WEWORK, l’entreprise spécialisée dans la fourniture d’espaces de travail partagés, vient de déposr une demande de protection en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites pour ses activités en Amérique du Nord. Cette mesure, qui intervient après une période de troubles financiers et une surévaluation critique en 2019, met en lumière les défis auxquels l’entreprise est confrontée dans un secteur hautement compétitif. En 2019, WeWork jouissait d’une valorisation astronomique de 47 milliards de dollars, suscitant l’intérêt et l’investissement de fonds de capital-risque et de bailleurs de fonds privés. Cependant, la réalité financière de l’entreprise a rapidement été remise en question, avec des révélations sur des dépenses extravagantes et une croissance non durable. Selon les documents déposés auprès du tribunal, WeWork a déclaré des passifs estimés entre 10 et 50 milliards de dollars. La procédure de chapitre 11 permettra à l’entreprise de restructurer ses dettes tout en continuant à opérer ses sites ouverts. Cette démarche représente un pivot stratégique crucial pour WeWork, cherchant à stabiliser ses opérations et à assainir sa structure financière. La demande de faillite ne concerne que les opérations de WeWork aux États-Unis et au Canada, laissant présager une restructuration plus large ou des changements dans les opérations internationales de l’entreprise En France où la société compte 15 sites, WE WORK FRANCE enregistre en 2022 un chiffre d’affaires de 10,6 millions d’euros en très forte baisse par rapport à 2021 (13,1 millions) dans le meme temps la société française comptabilise des pertes pour la meme année de 60,4 millions d’euros. En 4 ans, elle a cumulée près de 125 millions de pertes sur le territoire français. WEWORK France comptabiliserait plus de 230 millions d’euros d’actifs immobilier tous situés sur Paris ou en région parisienne L’Europe peut-elle vraiment contrecarrer le monopole naissant dans le secteur de l’intelligence artificielle ? La réglementation européenne actuelle pourrait ne pas suffire à prévenir la concentration du marché de l’IA entre les mains de quelques entreprises puissantes (OpenAI, Google et Meta en têtes de file) alors que l’Union européenne s’apprête à finaliser l’AI Act, visant à réguler l’IA basée sur son potentiel de nuisance. Or, l’émergence soudaine de solutions telles ChatGPT reposant sur les technologies du traitement automatique des langues, de grands modèles de langage ont perturbé les débats. Le débat autour de l’AI Act a dévié d’une approche de régulation graduelle et transversale (où les IA étaient classées et réglementées selon leur niveau de risque perçu) vers une préférence pour l’établissement de règles plus rigoureuses pour des modèles de base considérés comme hautement influents, à l’instar de GPT-4. L’UE s’oriente vers une stratégie réglementaire ciblée sur les acteurs numériques majeurs (Big Tech). Cette focalisation se révèle aujourd’hui dans des initiatives comme le Digital Services Act et le Digital Markets Act. Effet caduc de cette approche, le DMA n’a pas encore pu catégoriser un seul service cloud en tant que « gatekeeper » (contrôleur d’accès au marché du numérique) ! Les 3 recommandations du Campus Cyber pour les PME, cibles privilégiées de cyberattaques Le Campus Cyber vient de remettre à Jean-Noël Barrot, ministre délégué au numérique un rapport ( https://campuscyber.fr/wp-content/uploads/2023/10/RAPPORT-PME-CYBERSECURITE.pdf ) comprenant 3 préconisations phares au gouvernement face à la cybermenace pesant sur les 4 millions de PME françaises. Les propositions incluent l’harmonisation des diagnostics de sécurité pour les entreprises et un accompagnement post-diagnostic, la création d’une place de marché nationale pour les solutions de cybersécurité, et le déploiement d’une vaste campagne de sensibilisation incluant publicités TV et kits de communication. En 2022, la Cour des comptes avait évalué le coût annuel d’une telle campagne TV à 4 millions d’euros. Ces mesures visent à pallier le manque de préparation et de ressources des PME, avec une urgence soulignée par la baisse des attaques contre les grands groupes et leur redirection vers les petites structures. Le rapport pointe une nécessité d’agir rapidement pour prévenir des mises en péril en nombre d’entreprises due aux cyberattaques. Skeepers à la conquête des contenus générés par les utilisateurs Après un positionnement marqué historiquement sur l’engagement client, le groupe d’origine français Skeepers souhaite devenir le leader européen de l’UGC avec son offre SaaS s’inscrivant sur toute la chaîne de valeur : collecte, création, gestion et utilisation à grande échelle des contenus des communautés. En à peine 5 ans, l’entreprise a racheté Avis Vérifiés et 7 startups sectorielles (Mediatech -cx, Teester, Surprise.io, MyFeelBack, Advalo, Octoly et Hivency). Skeepers travaille aujourd’hui 100 000 micro et nano-influenceurs internationaux et compte 450 employés. Le groupe possédé par le fonds américain PSG Equity vise 100 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2025, un objectif déjà affiché il y a plus d’un an. Fin 2022, l’entreprise a vécu un soubresaut important avec le départ de son Chief Marketing Officer & Customer Experience Officer, Pascal Lannoo, figure incontournable du e-commerce en France. Autre souci, l’activité « influence » de Skeepers sur l’UGC (commentaires, vidéos, posts…) est sujette aux changements continus des priorités des plateformes de réseaux sociaux. Benoist GROSSMAN à l’Elysée

Benoist Grossman, co fondateur d’IDINVEST (EURAZEO), ancien chercheur à la NASA, également passé par EDF et Thomson-CSF Optronique, avant de devenir l’une des figures de l’investissement tech en France, vient d’être fait Chevalier de la légion d’honneur. Le Président Emmanuel Macron lui a personnellement remis ses insignes lors d’une cérémonie au Palais de l’Elysée. L’Italie saisit près de 779 millions d’euros à Airbnb pour des impôts présumés impayés Les autorités fiscales italiennes ont saisi environ 779 millions d’euros d’actifs appartenant à la plateforme de location de logements Airbnb, invoquant des taxes non payées. Cette action fait suite à une enquête sur Meta, suspectée plus tôt dans l’année de ne pas avoir versé environ 870 millions d’euros de TVA. Meta annonce 1 million d’abonnements actifs aux créateurs Instagram et dévoile de nouveaux outils Plus d’un an après avoir introduit la fonctionnalité d’abonnement pour les créateurs de contenu, la plateforme compte désormais un million d’abonnements actifs. En parallèle, META a annoncé le lancement de nouveaux outils destinés à enrichir l’expérience des créateurs et à encourager davantage d’interactions et de soutien financier de la part des abonnés. Ces outils comprennent des fonctionnalités améliorées pour permettre aux créateurs de mieux gérer leur communauté et leurs offres exclusives, ainsi que des options de personnalisation accrues pour leurs contenus. En outre, des statistiques détaillées sur les abonnements seront mises à disposition, offrant aux créateurs une meilleure compréhension de leurs revenus et de l’engagement de leur audience. L’introduction des abonnements payants avait pour objectif de fournir un flux de revenus supplémentaire aux créateurs, en leur permettant de monétiser directement leur relation avec leurs fans. Avec le cap du million d’abonnements actifs, il semble que la stratégie de Meta porte ses fruits, renforçant ainsi la position d’Instagram en tant que plateforme majeure pour les créateurs de contenu en ligne. Intel en tête pour bénéficier des milliards du Chips Act américain Intel, le leader mondial dans la fabrication de semi-conducteurs, est actuellement le principal candidat pour bénéficier d’un financement substantiel grâce au Chips Act, une initiative législative américaine. Cette loi vise à revitaliser et sécuriser la chaîne d’approvisionnement nationale des puces électroniques, essentielle à de nombreux secteurs économiques, y compris la défense. Le Chips Act, qui représente un investissement stratégique majeur des États-Unis dans le domaine des semi-conducteurs, pourrait allouer plusieurs milliards de dollars à Intel pour l’établissement d’infrastructures hautement sécurisées. Ces installations seront spécifiquement conçues pour la production de composants électroniques destinés à être utilisés par les forces armées américaines, avec un accent particulier sur la réduction de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers et l’amélioration de la sécurité nationale.

ALEPH ALPHA nouveau fer de lance de l’IA générative allemand lève 500 millions de dollars

La jeune pousse allemande spécialisée en intelligence artificielle, Aleph Alpha, vient de sécuriser un financement impressionnant de 500 millions de dollars en série B. Cette levée de fonds signe des contributions majeures de Schwarz Group, propriétaire de Lidl, et Bosch Ventures, avec des participations significatives de nouveaux investisseurs comme HPE et SAP. Fondée par Jonas Andrulis et Samuel Weinbach en 2019, l’entreprise s’appuiera sur ce nouvel apport financier pour intensifier ses efforts de recherche et développement et élargir son activité en Europe afin de disposer d’IA « transformative comme les grands modèles linguistiques et multimodaux ».

Avec une équipe dédiée au développement d’IA générative avancée, Aleph Alpha a pour objectif de proposer des solutions souveraines d’IA générative sécurisées pour les entreprises et le secteur public, en respectant strictement le RGPD. Cet investissement substantiel soutient la R&D d’Aleph Alpha dans des applications d’IA critique pour des domaines sensibles tels que la santé, la finance, le droit ou la sécurité.





KLARNA, retour aux bénéfices avant une éventuelle IPO

Klarna Bank, l’une des Fintech les plus en vue dans le secteur des paiements et des offres de crédits à la consommation (BNPL), a publié des résultats financiers positifs pour le troisième trimestre. La société a enregistré une augmentation de 30 % de ses revenus par rapport à l’année précédente, atteignant environ 550 millions de dollars. La banque a déclaré un bénéfice opérationnel d’environ 12 millions de dollars, marquant son premier profit depuis le deuxième trimestre de 2019.

L’augmentation du volume de marchandises traitées (GMV) est également notable, avec une croissance de 22 % en glissement annuel pour atteindre approximativement 22,3 milliards de dollars. Ce bond en avant souligne l’efficacité de la stratégie de croissance de l’entreprise et sa capacité à augmenter sa part de marché.

Si ces bons résultats arrivent à un moment opportun pour Klarna, qui se prépare pour une entrée potentielle en bourse, ils tombent le jour où les équipes françaises ont déclaré un préavis de grève afin d’obliger l’entreprise à négocier les changements significatifs au sein de l’entreprise notamment en matière de licenciement.

Gabrielle Apfelbaum est la nouvelle directrice de la communication de l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération, gestionnaire historique des noms de domaine en. fr). Elle dirigeait jusqu’alors Barthélémy Conseil, une agence de relations Presse qu’elle avait cofondée. Elle remplace Lucile Ravasse qui a quitté l’association il y a quelques mois.

Jean-Michel Booh-Begue est le nouveau directeur des opérations de Mister-Auto chez Stellantis avec pour mission d’accompagner la croissance du site internet en France comme à l’international. Il occupait depuis 2017 le poste de vice-président marketing et achats de l’activité IAM de Stellantis et possède une expérience professionnelle antérieure chez l’équipementier automobile Valeo.



François-Xavier Pierrel prend la tête du nouveau pôle DATA AdTech du groupe TF1, avec pour mission de définir la stratégie data la plus adaptée aux ambitions du Groupe et de mettre en place le stack technologique conforme aux besoins des annonceurs et du développement de MYTF1. Il était auparavant chief data officer du groupe JCDecaux.

Pierre-Louis Rolle s’apprête à être nommé conseiller Communs, culture et inclusion numérique au cabinet de Jean-Noël Barrot, ministre délégué au numérique. Il était auparavant directeur de la stratégie et de l’innovation à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) en charge du programme Société numérique sur le sujet de l’inclusion numérique et a exercé précédemment sur la même thématique à l’Agence du numérique à Bercy.

Nomination de Jean-Luc Sauron au poste de président du comité scientifique et scientifique de Viginum, service technique et opérationnel de l’État chargé de la vigilance et de la protection contre les ingérences numériques étrangères, composante du SGDSN (Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale). Jean-Luc Sauron est Conseiller d’État, délégué au droit européen.

Bertrand de Singly devient directeur général adjoint de France Industrie, en charge de la décarbonation. France Industrie est une organisation professionnelle représentative de l’Industrie en France, créée par le Cercle de l’Industrie et le Groupe des Fédérations Industrielles. Diplômé de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole des Ponts & Chaussées, il était en poste depuis 2015 chez GRDF. Il a auparavant exercé au cabinet du Premier ministre François Fillon et des ministres Thierry Breton et François Loos.

Le Village by CA Paris lance un programme d’incubation pour startups

Afin de répondre aux besoins des entrepreneurs, Le Village by CA Paris dévoile sa nouvelle offre d’incubation pour startups. Ce programme d’une durée d’un an vise à aider les porteurs de projets à concrétiser leurs idées, en les plaçant au centre de l’écosystème startup.

Les chiffres montrent que les entreprises bénéficiant d’un accompagnement ont 50 % de chances supplémentaires de survivre sur cinq ans. De plus, 42 % des startups échouent en raison d’une absence de besoin initial sur le marché.

Parmi les startups ayant bénéficié de cet accompagnement, on retrouve Liberkeys, Mube et Harfang Lab. Le programme combine masterclass, sessions de coaching, tables rondes et autres sessions collaboratives pour offrir une expérience unique.

Le calendrier prévoit le lancement des candidatures le 25 octobre, avec une clôture le 1er décembre. Le programme débutera officiellement le 16 janvier.

Depuis 2014, Le Village by CA Paris a accéléré plus de 500 projets et accompagné plus de 50 grandes entreprises et ETI.

Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d'aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d'enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant ce formulaire.

