Spécial Retail : l’urgence est au destockage

Nous avons échangé avec Jérémie Herscovic, fondateur de Socloz, plateforme SaaS de digitalisation des points de vente. Au plus près des retailers, Jérémie Herscovic explique comment les retailers ont vécu le confinement et comment ils se sont adaptés et continuent de s’adapter.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Jérémie Herscovic, fondateur de Socloz :

