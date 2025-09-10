STAR Market, la Chine parie sur les pertes pour battre le Nasdaq

En plein cœur de l’été, la Bourse de Shanghai a introduit un nouveau compartiment au sein de son marché technologique STAR Market, baptisé sci-tech growth tier. L’initiative vise à offrir un accès direct aux marchés de capitaux aux entreprises innovantes à forte intensité R&D, même si elles sont encore déficitaires. Trente-deux sociétés issues de secteurs stratégiques comme la biotechnologie, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle ou la robotique y figurent dès le lancement.

Ce compartiment assouplit les critères de cotation appliqués jusqu’ici sur le STAR Market et permet aux entreprises de s’y introduire sans obligation de rentabilité, mais à condition de répondre à des exigences renforcées de divulgation et de gouvernance. Le dispositif s’adresse principalement aux acteurs de la deeptech dont les cycles de développement sont longs et capitalistiques, tels que les concepteurs de processeurs IA, les fabricants de piles à hydrogène, les spécialistes des traitements oncologiques ou les fournisseurs d’équipements critiques pour les infrastructures numériques.

La sélection inaugurale reflète les priorités industrielles de Pékin. Quinze sociétés appartiennent au secteur biopharmaceutique, à l’image de BeiGene, Junshi Biosciences ou Frontier Biotechnologies, spécialisées dans l’oncologie, les maladies auto-immunes et les thérapies antivirales. Les semi-conducteurs et technologies associées sont représentés par Cambricon Technologies (processeurs IA), ASR Microelectronics (puces pour IoT) ou Motorcomm (circuits Ethernet). L’intelligence artificielle appliquée figure avec Cloudwalk Technology (vision par ordinateur) et Intellifusion Technologies (systèmes de surveillance intelligente). D’autres acteurs couvrent la robotique médicale, la cybersécurité ou encore l’hydrogène.

Avec cette réforme, les régulateurs envoient un signal fort aux entreprises nationales, auxquelles ils garantissent une filière de financement domestique capable de rivaliser avec le Nasdaq ou Hong Kong, tout en protégeant les technologies stratégiques d’un transfert précoce vers l’étranger. Aux investisseurs, ils ouvrent l’accès à un vivier de sociétés à fort potentiel mais à profil de risque élevé, dans un cadre réglementaire contrôlé. Et enfin pour Pékin, il s’agit d’un outil de souveraineté économique autant que d’un levier pour orienter le capital privé vers les priorités fixées par les plans quinquennaux.

La Bourse de Shanghai a officialisé la création du sci-tech growth tier à la mi-juillet par cinq avis réglementaires et une session de questions-réponses. Les 32 sociétés intégrées dès l’ouverture sont toutes déficitaires et actives dans des domaines identifiés comme stratégiques. De nouvelles admissions sont attendues dans les mois à venir, renforçant le rôle du STAR Market comme place centrale pour le financement des champions technologiques chinois.

Société Secteur Activité Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Biotechnologie Développement de traitements innovants en oncologie et maladies auto-immunes Shanghai Junshi Biosciences Biotechnologie Anticorps monoclonaux pour immuno-oncologie et maladies métaboliques Frontier Biotechnologies Biotechnologie Antiviraux et thérapies innovantes contre le VIH et les infections chroniques Qingcloud Technologies Cloud computing Services IaaS/PaaS hybrides et solutions multi-cloud pour entreprises Everdisplay Optronics Électronique Fabrication de panneaux AMOLED pour écrans haute définition Jing-Jin Electric Technologies Automobile électrique Moteurs et systèmes de transmission pour véhicules NEV BeiGene Biotechnologie Développement de médicaments oncologiques innovants à l’échelle mondiale Dizal Pharmaceutical Biotechnologie Thérapies ciblées et immunothérapies pour le cancer et maladies inflammatoires Mabwell Bioscience Biotechnologie Anticorps thérapeutiques et biosimilaires ASR Microelectronics Semi-conducteurs Puces pour communications sans fil et IoT Jiangsu Yahong Meditech Dispositifs médicaux Instruments chirurgicaux et implants orthopédiques Shouyao Holdings Biotechnologie Formulations pharmaceutiques innovantes Hinova Pharmaceuticals Biotechnologie Thérapies ciblées pour oncologie et maladies rares Cloudwalk Technology Intelligence artificielle Reconnaissance faciale, vision par ordinateur et solutions smart city Inventisbio Biotechnologie Développement de molécules pour traitement du cancer ORBBEC Vision 3D Capteurs et caméras pour applications IA et robotique MicuRx Pharmaceutical Biotechnologie Antibiotiques innovants contre la résistance bactérienne Innocare Pharma Biotechnologie Traitements pour cancers et maladies auto-immunes CICT Mobile Communication Technology Télécoms Équipements et modules pour réseaux mobiles Transwarp Technology Logiciel Plateformes big data et solutions d’analytique avancée Motorcomm Electronic Technology Semi-conducteurs Circuits pour communication Ethernet et IoT Intellifusion Technologies IA appliquée Systèmes de vision pour sécurité publique et commerce Tinavi Medical Technologies Robotique médicale Robots chirurgicaux orthopédiques Qi An Xin Technology Cybersécurité Solutions de sécurité réseau et cloud pour entreprises et gouvernement Cambricon Technologies Semi-conducteurs IA Processeurs dédiés à l’inférence et l’entraînement IA Beijing SinoHytec Hydrogène Piles à combustible pour véhicules et applications industrielles EFORT Intelligent Equipment Robotique industrielle Bras robotiques pour assemblage et production Smarter Microelectronics Semi-conducteurs Circuits analogiques pour traitement du signal United Nova Technology Logiciel industriel Solutions de contrôle et d’automatisation Chongqing Genrix Biopharmaceutical Biotechnologie Anticorps thérapeutiques pour oncologie Suzhou Centec Communications Réseaux Commutateurs Ethernet et systèmes de réseau Grandit Logiciel ERP et systèmes de gestion pour entreprises

Les rares chiffres accessibles donnent un aperçu contrasté de ce nouveau compartiment. Ainsi, Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals affiche 533 millions de yuans (environ 67,6 millions €) de chiffre d’affaires en 2024 pour 910 employés, soit une productivité moyenne encore faible, typique des biotech en phase de R&D. Shanghai Junshi Biosciences, avec près de 1,95 milliard de yuans (environ 247,6 millions €) et 2 578 salariés, se rapproche d’une échelle industrielle tout en restant déficitaire. Frontier Biotechnologies (129 millions de yuans, soit environ 16,4 millions € pour 395 employés) illustre le profil d’acteur spécialisé à faible volume mais fort contenu technologique. Dans le cloud, QingCloud Technologies réalise 244 millions de yuans (environ 31 millions €) sur douze mois avec 357 collaborateurs, traduisant une structure agile dans un marché très concurrentiel. Ces données, fragmentaires, montrent que le sci-tech growth tier rassemble à la fois des leaders en puissance et des structures de niche, et que l’absence de rentabilité n’empêche pas une montée en capacité industrielle ou commerciale. De futures opérations à suivre et qui permettront de mesurer l’attractivité de la place face aux marchés historiques