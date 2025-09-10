Brian Reaves, CEO de Factrics
Brian Reaves, CEO de Factrics
Affacturage 2.0 : FACTRIS obtient 100 millions d'euros pour financer les PME européennes

10/09/2025
Utilisé par les entreprises pour transformer leurs créances clients en liquidités, l’affacturage s’adapte désormais à l’ère numérique. La France représente un poids majeur dans l’affacturage, avec environ 17,5 % du marché européen et 11 % du marché mondial, elle se positionne au deuxième rang mondial, juste derrière la Chine. Depuis une dizaine d’années des fintechs spécialisées dans le financement des TPE/PME se multiplient. parmi lesquelles Defacto, Hero ou Karmen 

La société néerlandaise Factris en a fait son cœur de métier, en combinant automatisation et intelligence artificielle pour simplifier l’accès au financement des PME.

Créée en 2017, Factris a développé une plateforme technologique baptisée FAB (Finance Automation for Business) et un système d’évaluation des risques alimenté par l’IA. Ces outils permettent d’analyser rapidement la solidité des débiteurs, d’automatiser la gestion du crédit et d’optimiser la couverture des transactions. L’entreprise complète cette infrastructure digitale par un accompagnement, jugé essentiel pour rassurer des dirigeants de PME souvent peu familiers des outils financiers complexes.

Dans ce cadre, Factris a annoncé avoir obtenu une ligne de financement de 100 millions d’euros auprès de Brand New Day Bank. Cette enveloppe, adossée à une structure de titrisation et conçue pour être extensible, doit servir à renforcer les opérations d’affacturage de la fintech et soutenir son expansion européenne. Factris a été fondée en 2017 par Brian Reaves et son siège est situé à Amsterdam.

Factris affirme aujourd’hui opérer dans neuf pays, avec une couverture de débiteurs répartis dans 27 marchés. Ses hubs opérationnels aux Pays-Bas et en Lituanie servent de relais pour son expansion, notamment en Europe centrale et dans les pays baltes.

10/09/2025
