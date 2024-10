Sur la route de Canalchat, 25 ans de streaming, d’interactivité, et d’entrepreneuriat en mode bootstrap.

Canalchat, fondée il y a 25 ans par Jean-Marc Solal et ses trois associés, Laurent Janeyriat, Frank et David Fellous, a débuté en proposant des chats textuels interactifs entre des personnalités et leur public, avant de pivoter vers les services de communication interactive pour les entreprises. L’une des anecdotes marquantes de cette époque est un chat mémorable avec Johnny Hallyday en 2003, où l’artiste, avec humilité et curiosité, découvrait le chat en direct avec ses fans.

Aujourd’hui, Canalchat est un acteur clé dans la production de live streams interactifs pour des événements tels que des assemblées générales, des annonces de résultats ou des sessions de formation. Avec près de 500 événements organisés par an, l’entreprise se distingue par sa maîtrise technique des contraintes auxquelles sont soumis les grands groupes, notamment en matière de sécurité.

Avec une équipe de 30 personnes, Canalchat continue d’innover et repousse chaque jour les limites de la communication d’entreprise, tout en maintenant une proximité unique avec ses clients, dont certains les accompagnent depuis les débuts de l’aventure

Pour en parler nous recevons dans ce nouveau FRENCHWEB BUSINESS, Jean Marc Solal, CEO de CANALCHAT