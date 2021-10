Startups: Station F lance un programme pour les grands débutants en entrepreneuriat

La pépinière à start-up parisienne Station F a lancé un nouveau programme en ligne pour les grands débutants en entrepreneuriat, dans un contexte de dynamisme sans précédent de l’économie des jeunes pousses, a indiqué jeudi sa directrice générale Roxanne Varza.

« Il y a un momentum (élan, NDLR) qu’on n’avait jamais vu avant » dans le monde des start-up a-t-elle indiqué jeudi à l’AFP. « Il y a des grosses levées de fonds, des nouvelles licornes… A notre niveau, qui celui du démarrage, on voit de nouvelles entreprises qui se créent tous les jours », a-t-elle indiqué. Les nouveaux projets sont souvent portés par « des anciens de boites existantes qui sont très crédibles et qui vont très très vite » dans le projet, a-t-elle expliqué. « On voit des investisseurs américains et chinois qui se positionnent extrêmement vite » sur les levées de fonds en préparation, a-t-elle ajouté.

Lancé jeudi matin par Station F, « Launch » est une plateforme en ligne à destination des grands débutants de l’entrepreneuriat, pour les aider à développer leur idée et pénétrer le milieu des jeunes pousses. « Nous voulons rendre l’entrepreneuriat plus accessible pour des personnes éloignées de l’écosystème [des start-up], qui n’ont pas le réseau ou les contacts pour démarrer », a indiqué Roxanne Varza.

450 millions d’euros levés en 2020 par les startups de Station F

La plateforme, accessible en ligne pour 9,9 euros par mois, s’adresse à des gens « qui ont une idée, et qui se demandent comment on fait pour valider l’idée, développer le produit, construire une équipe, trouver des associés ». Elle repose sur des contenus préparés par des entrepreneurs, des échanges entre pairs, et l’accès à certains outils à prix réduit, comme Bubble, la plateforme « no code » qui permet de créer des applications web sans coder.

« Il y a des acteurs assez crédibles de l’écosystème qui proposent déjà des cours similaires, mais ce sont souvent pour des stades de maturité un peu plus développés », a indiqué Roxanne Varza. Station F a par ailleurs annoncé le renforcement de certains programmes maison d’accompagnement de start-up, et le lancement de Femtech, qui vise les jeunes pousses actives dans la santé féminine. Femtech prévoit de soutenir 15 nouvelles jeunes pousses tous les six mois.

Station F a été créée en 2017 par l’entrepreneur Xavier Niel (fondateur de Free) dans un ancien entrepôt du XIIIe arrondissement de Paris, entièrement réaménagé pour accueillir des jeunes pousses qui y séjournent quelque temps pour grandir et se fortifier avant de prendre leur envol. Les start-up de Station F ont levé 450 millions d’euros en 2020, selon ses chiffres. La pépinière parisienne estime que les start-up qu’elle a accueillies depuis sa création ont créé 29 500 emplois au total.