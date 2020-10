StopCovid remplacée par « Tous anti-Covid », la nouvelle app de traçage du gouvernement

La nouvelle version de StopCovid, l’application française de traçage des malades du coronavirus, sera lancée le 22 octobre sous le nom de « Tous anti-Covid », après l’échec de sa première mouture, a annoncé mercredi Emmanuel Macron.

L’application StopCovid « n’a pas marché (…). On n’a pas réussi à faire de l’application un outil pour les gens », a regretté le chef de l’Etat lors de son interview télévisée sur TF1 et France 2. « Donc depuis plusieurs semaines, j’ai demandé aux équipes de complètement reconfigurer les choses. Il faut qu’on ait une nouvelle application. Elle va s’appeler ‘Tous anti-Covid’ », a-t-il encore indiqué, rappelant qu’elle sera présentée le 22 octobre.

Bien moins téléchargée que les apps britanniques et allemandes

« Ce sera une application (…) où il y aura des informations: comment circule le virus, où vous êtes, où sont les points pour se faire tester (…). Donc il y aura des informations générales, des informations plus particulières et locales », a détaillé le président de la République. Le gouvernement veut également en faire « avec nos restaurateurs, avec l’ensemble des cafetiers (…) tous les professionnels, un outil pour mieux alerter, tracer » afin d’«identifier les foyers de contamination, les remonter et prévenir », a-t-il souligné.

StopCovid, sous sa forme actuelle, a été installée plus de 2,6 millions de fois depuis début juin, soit bien moins que les applications britanniques et allemandes, téléchargées respectivement 16 et 18 millions de fois. Selon des chiffres gouvernementaux la semaine passée, seulement 7 969 personnes s’y sont déclarées comme étant positives, et 472 notifications ont été envoyées à de potentiels cas contacts.