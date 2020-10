Marketing: comment les retailers peuvent accélérer en pleine crise

Dans la situation actuelle, comment les marques de retail peuvent tirer leur épingle du jeu sur le front de l’emailing marketing? Quels sont les autres leviers? Quelles erreurs éviter?

Pour en parler, Frenchweb a échangé avec Paul de Fombelle, directeur général de Sarbacane, spécialisé dans le marketing digital et pionnier de l’emailing marketing depuis 2001. En ce qui concerne le recours à l’emailing marketing, celui-ci explique qu’un des grands enjeux est « d’automatiser des actions en continu pour capitaliser sur chacun des efforts marketing qui sont faits« . Il s’agit ainsi de passer « d’un marketing de la campagne où on envoie un message pour tous » à « un marketing du cycle client où l’on envoie le bon message au bon moment de la façon la plus personnalisée possible« .

Et s’il faut faire attention à bien mettre en place les bonnes pratiques, celui-ci rappelle que dans le contexte actuel, il ne faut pas trop tarder non plus à se lancer. Il s’agit de trouver le juste milieu. «La clé, c’est l’action. Il faut commencer par des choses simples et ensuite par dessus construire un modèle plus complexe qui tend vers une vision», conseille-t-il. «Le grand piège des modèles marketing avancés dans le retail- où on a quand même des connaissances poussées- c’est de passer l’essentiel de son année à documenter une vision sans que le sujet n’avance réellement».

Dans la suite de l’émission, nous revenons sur les mutations du secteur de la vente de voitures. Comment la crise a accéléré la transformation du secteur ? Quelles innovations viennent faciliter les transactions? Réponses avec Guillaume Limare, directeur marketing et communication d’AramisAuto.

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à contacter: redaction@decode.media