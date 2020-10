Contentsquare rachète Adapte Mon Web pour aider les marques à être accessibles pour tous en ligne

Contentsquare, la plateforme d’optimisation et d’analyse de l’expérience utilisateur, annonce l’acquisition d’Adapte Mon Web, une solution d’assistance qui facilite l’accès et la compréhension du web aux personnes souffrant de déficiences visuelles, auditives ou cognitives. Cet investissement intervient cinq mois après le levée de fonds de 190 millions de dollars de Contentsquare, qui est passé au rang de licorne.

Fondé en 2018 à Lyon, Adapte Mon Web est une solution développée par des professionnels de santé et des spécialistes en troubles cognitifs qui permet aux utilisateurs de modifier en temps réel l’apparence d’un site Internet pour l’adapter à leurs besoins. Par exemple, les utilisateurs peuvent ajuster la taille des textes ou les contrastes en utilisant une synthèse vocale, sans changer le code du site. Du côté des entreprises, Adapte mon Web leur propose des services d’audit et de scoring, leur permettant ainsi de s’assurer que leur contenu digital est entièrement accessible.

En adaptant la solution d’Adapte Mon Web au sein de sa plateforme, Contentsquare ambitionne d’accompagner les marques dans leur recherche d’accessibilité via leurs sites web, et de les aider à se conformer aux standards en vigueur. «Nous aidons les marques du monde entier à améliorer la manière dont les gens font leurs achats, apprennent, s’informent,… en ligne; il est important que personne ne soit laissé pour compte. Aujourd’hui, alors que plus d’1 milliard de personnes dans le monde vivent avec un handicap sous une forme ou une autre – y compris les déficiences visuelles, auditives ou cognitives – 70 % des sites web ne sont pas accessibles. Dans un monde en transformation accélérée vers le tout digital, il faut que cela change», commente Jonathan Cherki, fondateur et CEO de Contentsquare.

Une fondation pour l’accessibilité numérique

Lancé en 2012, Contentsquare récolte des données sur le comportement des consommateurs dans le but d’aider les marques à comprendre comment les utilisateurs interagissent avec leurs plateformes. L’entreprise parisienne revendique près de 800 clients, notamment Avis, Sainsbury’s, Sephora ou encore Walmart.

Ce rachat s’accompagne de la création d’une fondation qui mettra la technologie d’Adapte Mon Web au service des universités, écoles ou encore professionnels de santé. Soutenue par le Ministère de l’Éducation Nationale, la startup lyonnaise a en effet également développé des outils pour adapter les contenus numériques aux enfants dyslexiques ou présentant des troubles de la vue. «Dès la création d’Adapte Mon Web, l’objectif a été de mettre en lumière l’enjeu de l’accessibilité numérique et de faire du web un espace accessible pour tous, quelles que soient leurs capacités. Contentsquare va nous permettre de passer à la vitesse supérieure en faisant de l’accessibilité numérique une priorité des plus grandes marques du monde», explique Marion Ranvier, CEO d’Adapte Mon Web.