Storelift lève 5 millions d’euros pour déployer ses magasins de proximité connectés

Storelift, qui développe des magasins autonomes et connectés, lève 5 millions d’euros à l’occasion d’un tour de table mené par Cap Horn et LocalGlobe, avec le participation de business angels.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de David Gabai, cofondateur de Storelift :

Fondé en 2018 par David Gabai et Tom Hayat, Storelift développe des technologies alliant retail et digital pour proposer des magasins connectés et autonomes de proximité. Cette technologie permet de fournir les clients à toutes heures, tous les jours. La startup a développé un magasin container basé sur l’IA baptisé Boxy. Disponible a proximité des entreprises ou des zones où les commerces se font rares, ce container abrite un magasin sans caisse, où les clients font leurs courses et paient grâce à l’application Boxy.

« Malgré l’extraordinaire accélération que le covid a créé pour l’e-commerce, le retail physique continue de représenter la majorité du volume des ventes. Il y a d’énormes progrès autour des solutions de livraison, mais il est aussi de plus en plus évident que tant d’un point de vue économique que de durabilité, la livraison ne s’adapte pas à tous les types d’achats », commente George Henry, Partner chez Localglobe.

La startup basée à Ivry sur Seine ambitionne désormais de développer sa technologie et ses magasins autonomes en France.

Storelift: les données clés

Fondateurs : David Gabai et Tom Hayat

Création : 2018

Siège social : Ivry sur Seine, Ile de France

Secteur : retail

Effectifs : 24

Financement: 5 millions d’euros à l’occasion d’un tour de table mené par Cap Horn et LocalGlobe.