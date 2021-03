Streaming: Square (Jack Dorsey) rachète Tidal, la plateforme musicale de Jay-Z

Le groupe de paiement numérique Square a annoncé jeudi prendre le contrôle de la plateforme de musique en streaming Tidal, dirigée par la star du rap Jay-Z. Cette prise de participation majoritaire du groupe dirigé par Jack Dorsey, également patron de Twitter, s’évalue à 297 millions de dollars en numéraire et en actions. « Cette acquisition étend la stratégie verticale de Square vers un nouvel objectif: les musiciens », a écrit l’entreprise dans un communiqué. « Cela se résume à une idée simple: trouver de nouvelles façons de soutenir le travail des artistes », a précisé M. Dorsey sur son compte Twitter. « Les nouvelles idées se trouvent à la croisée des chemins et nous estimons qu’il y a une puissante connexion entre la musique et l’économie ».

Square is acquiring a majority ownership stake in TIDAL through a new joint venture, with the original artists becoming the second largest group of shareholders, and JAY-Z joining the Square board. Why would a music streaming company and a financial services company join forces?! — jack (@jack) March 4, 2021

Jay-Z, Shawn Corey Carter de son vrai nom, avait acheté Tidal pour environ 56 millions de dollars en 2015 mais le service n’a jamais vraiment décollé face à la concurrence de Spotify et Apple Music. D’autres stars de la musique, dont Madonna, Alicia Keys, Rihanna ou Beyoncé, l’épouse de Jay-Z, détiennent aussi une participation au capital de l’entreprise. Tidal, qui dispose d’un catalogue de plus de 70 millions de titres et 250 000 vidéos, assure se distinguer de ses rivaux en offrant via son abonnement premium (19,99 dollars par mois) une « expérience audio sans perte » et une « qualité sonore en haute fidélité ».

La plateforme, accessible dans une cinquantaine de pays, propose aussi un abonnement standard à 9,99 dollars par mois. « Depuis le depuis, j’ai dit que Tidal était plus qu’un service de streaming musical et, six ans plus tard, c’est resté une plateforme qui soutient les artistes à chaque étape de leur carrière », a réagi Jay-Z sur Twitter. « Les artistes méritent de meilleurs outils pour les aider dans leur parcours créatif ». « Ce partenariat va changer la donne pour beaucoup de monde », a poursuivi l’artiste, qui va entrer au conseil d’administration de Square. A la Bourse de New York, l’action de Square reculait d’environ 2% dans les premiers échanges.