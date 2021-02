Swile débarque sur le marché brésilien avec le rachat d’une startup concurrente

La startup montpelliéraine Swile (ex-Lunchr) annonçait en juin dernier son intention d’étendre ses services à l’international, notamment au Brésil, à l’occasion de sa levée de fonds de 70 millions d’euros. Son ambition se concrétise aujourd’hui par le rachat de la startup brésilienne Vee Beneficios, spécialisée dans la dématérialisation des avantages employés. Cette opération fait suite à l’acquisition de Sweevana en septembre dernier (offre dédiée aux CSE) et de Briq en novembre (offre dédiée à l’engagement des salariés) par Swile.

Lancé début 2017 par Loïc Soubeyrand, Swile entend déployer sa carte de paiement et son application mobile à destination des collaborateurs en entreprise à l’international. Celles-ci regroupent certains avantages salariaux, à l’instar du titre-restaurant ou du titre-cadeau. La startup prévoit ainsi de financer son développement au Brésil à hauteur de 30 millions d’euros dans les trois prochaines années. « Nous cherchons à construire un groupe d’envergure mondiale », explique Loïc Soubeyrand « Pour atteindre un tel objectif, se tourner dès aujourd’hui vers le 1er marché mondial des avantages salariaux est essentiel, et nous rapprocher d’experts locaux comme Vee Beneficios l’est tout autant ».

« 50 millions d’actifs éligibles aux avantages salariaux »

Sur un marché dominé par des géants tels que Edenred, Sodexo et Alelo, la startup brésilienne a su se frayer une place auprès des entreprises. Fondée en 2018 par Rafael Machioni, Eduardo Haidar et Marcelo Ramos, elle revendique une croissance de 112% sur les trois derniers mois et 750 entreprises clientes, dont Whirlpool, Burger King ou encore AB Inbev. Avec ses services dématérialisés, Vee Beneficios permet aux collaborateurs de se voir créditer un solde en début de mois et de « répartir eux-mêmes l’argent selon les différents postes de dépenses proposés : restaurant, courses, transport, cadeaux, sport, etc. »

Les 90 salariés de Vee Beneficios rejoindront la FinTech montpelliéraine, qui compte désormais 400 collaborateurs. Ce rachat porte également le nombre d’utilisateurs de la solution à 400 000. Pour rappel, Swile revendique plus de 13 000 entreprises clientes, parmi lesquelles on peut citer Carrefour, Le Monde, PSG, Airbnb, Spotify, Red Bull ou encore TikTok.

« Avec près de 50 millions d’actifs éligibles aux avantages salariaux et un taux de dématérialisation proche de 100%, le Brésil représente une opportunité de croissance exponentielle pour l’ensemble de ses services d’avantages ou d’engagement », commente l’entreprise française. « Cet accord permet à Swile de gagner un temps précieux dans son développement à l’international et de prendre une place de choix sur le marché brésilien. »