Swile (ex-Lunchr) lève 70 millions d’euros pour atteindre la rentabilité

Swile, (ex-Lunchr) qui dématérialise notamment les tickets restaurants sous forme de carte de paiement, annonce une levée de fonds de 70 millions d’euros en série C menée par Index Ventures, avec la participation d’Idinvest, de Bpifrance, Daphni et Kima ventures. La startup avait déjà levé 30 millions d’euros en 2019.

Lancé début 2017 par Loïc Soubeyrand, Swile propose une carte de paiement à destination des collaborateurs qui regroupe certains avantages salariaux, à l’instar du titre-restaurant ou du titre-cadeau. La startup collabore avec plus de 220 000 établissements de restauration et revendique 210 000 utilisateurs pour près de 8 000 entreprises. Cependant, Swile ne prélève qu’un très faible pourcentage sur ces transactions et peine à être rentable.

La FinTech originaire de Montpellier ambitionne désormais d’étendre ses services à l’international, notamment au Brésil, ainsi qu’en Europe. « Notre marché est mondial, résilient, et en forte croissance », commente Loïc Soubeyrand. « La crise sanitaire récente a d’ailleurs confirmé le mouvement de fond de la dématérialisation des titres de services, et l’importance de la cohésion d’équipe, ce qui nous offre de très belles perspectives à venir.»

Swile: les données clés

Fondateur : Loïc Soubeyrand

Création : 2016

Siège social : Montpellier

Activité : carte titre-restaurant

Effectifs : 230 collaborateurs

Financement: 70 millions d’euros en série C menée par Index Ventures, avec la participation d’Idinvest, de Bpifrance, Daphni et Kima ventures.