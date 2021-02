[Takeaways Decode Retail] Comment faire grandir sa communauté?

Dans cette SERIE special DECODE RETAIL de Fab Co-Creation Studio Ventures et FrenchWeb, Odile Roujol, Guest Spearker, et Richard Menneveux, moderator, tiennent des conversations que vous ne lirez nulle par ailleurs, franches et poussées, avec leurs invités, de jeunes entrepreneurs et investisseurs internationaux qui créent et financent les nouveaux modèles de Commerce — Tech, Data-Driven et Responsables. Ceux que les consommateurs choisissent aujourd’hui pour dépenser leur argent.

Un événement orchestré par Customer Insight.

Leur 4ème invitée: Carole Juge-Llewellyn, CEO & Founder JOONE

JOONE

Joone est une jeune entreprise française spécialisée dans les produits de soins pour bébés et parents éco-responsables (couches, cosmétiques, lingettes, textie) devenue l’un des pionniers de la transparence en Europe, grâce à l’approche unique adoptée pour la fabrication des produits.

Rentable depuis près de trois ans, Joone a levé 10 millions d’euros en septembre 2020, en préservant le contrôle de l’entreprise (série B).

KEY TAKEAWAYS

Aux fondateurs :

Assurez-vous de pouvoir poursuivre votre croissance tout en restant respectueux de l’environnement.

Une startup est une histoire d’amour. Il faut du temps et des preuves pour construire la communauté.

Lorsque la communauté est là, c’est vraiment ce qui peut aider une marque, en lui apportant son soutien, ses idées et ses connaissances pour créer de nouveaux produits.

L’experte:

Laurence Faguer est une marketeuse et entrepreneuse « go-between » France et USA, fondatrice de Customer Insight.

A la demande d’entreprises françaises, elle repère en personne les innovations en Digital, Mobile et Retail aux Etats-Unis, avant qu’elles ne soient connues en France, puis les aide à transposer avec succès ces stratégies ayant fait leur preuve aux U.S.

Laurence est l’une des expertes retail et beautytech de FrenchWeb, vous pouvez régulièrement retrouver ses analyses, et interview sur Decode Retail.